Новый ледовый дворец появится в Павлодаре

Фото: booking.com

Его проект уже в разработке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при встрече с общественностью Павлодарской области в сентябре 2022 года указал на необходимость возведения в регионе масштабного спортивного объекта, где смогут тренироваться и готовится к олимпийским играм.

Корреспонденту BaigeNews.kz в пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что к реализации поручения главы государства уже приступили. В планах у чиновников построить ледовый дворец и перевести туда тренировочный процесс по таким видам спорта, как конькобежный, шорт-трек, фигурное катание, хоккей с шайбой.

"В настоящее время управлением физической культуры и спорта ведётся подготовительная работа для разработки проектно-сметной документации на строительство данного объекта. Весь этап проектирования и прохождения государственной экспертизы займёт 1-1,5 года, после чего он будет вынесен на рассмотрение бюджетной комиссии. Планируемый срок строительства - два года", - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Возводить ледовый дворец планируют в новом микрорайоне "Достык" в Павлодаре. Для этого уже оформили земельный участок, площадью три с половиной гектара. Однако точное место пока не указывают.

Напомним, глава государства указывал, что в курсе о просьбах спортивной общественности Павлодара, которая поднимала вопрос возведения многофункционального ледового дворца.