Новый филиал китайского университета откроют в Казахстане

В Пекинском университете языка и культуры при участии состоялась церемония подписания соглашения об открытии филиала вуза на базе Международного университета "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Планируется, что казахстанский филиал китайского университета будет осуществлять подготовку специалистов со знанием китайского языка и культуры, востребованных для развития казахстанско-китайского вечного всестороннего стратегического партнёрства.

На базе филиала будет функционировать Центр HSK (центр изучения и тестирования китайского языка), который удовлетворит растущий спрос на тестирование и оценку студентов, изучающих китайский язык. Кроме того, у студентов будет возможность обучаться по двухдипломным программам.

Пекинский университет языка и культуры является ведущим образовательным учреждением Китая в области гуманитарных наук. За свою 60-летнюю историю вуз подготовил порядка 300 тысяч иностранных студентов.