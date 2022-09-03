Новый для страны штамм обезьяньей оспы обнаружили у жителя Великобритании

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У жителя Великобритании, вернувшегося из Африки, выявили ранее не встречавшийся в стране штамм оспы обезьян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Учёные опасаются, что новое опасное заболевание может способствовать развитию миокардита, ведь подобные нарушения в работе сердца периодически возникали при заражении людей обычной оспой.

"Предварительное геномное секвенирование, проведенное UKHSA, указывает на то, что имело место заражение не тем штаммом, который циркулирует сейчас в Соединенном Королевстве", — сказали в агентстве здравоохранения страны.

Между тем, число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что свыше 22 тысяч случаев оспы обезьян зарегестрировал в 43 европейских странах. Этот показатель выше 1/3 от общего числа инфицированных на планете.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это лёгкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

23 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

Ранее в Минздраве РК заявляли, что Казахстан имеет низкий риск распространения оспы обезьян, а также что препарат против этого заболевания могут включить в протокол лечения в Казахстане. В июле в стране уже появились ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян.