Новые пассажирские терминалы достраивают в аэропортах Шымкента и Кызылорды

Строительно-монтажные работы в новых пассажирских терминалах в аэропортах Шымкента и Кызылорды близятся к завершению. После проведения остаточных видов работ новые терминалы начнут подготавливать к вводу в эксплуатацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта РК.

С ходом строительства ознакомился глава ведомства Марат Карабаев. Модернизация аэропортов ведется за счет частных инвестиций.

"Так, к примеру, новый пассажирский терминал в аэропорту г.Шымкент общей площадью 40 тыс. квадратных метров позволит существенно увеличить пропускную способность с 800 тысяч до 6 миллионов пассажиров в год. Здесь предусмотрена автоматизированная система регистрации и обработки багажа, телескопические трапы и другие удобства.

Пропускная способность строящегося терминала аэропорта Кызылорды общей площадью 7,5 тыс. квадратных метров увеличится с 300 тысяч до 2 миллионов пассажиров в год. Новый пассажирский терминал будет соответствовать международным стандартам качества и безопасности, что позволит обеспечить пассажиров должным уровнем комфорта и поспособствует открытию новых рейсов, в т.ч. международных", - говорится в сообщении.