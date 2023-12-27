Новые коллекционные монеты выпустили в обращение в Казахстане

Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AI•KÚN из серии "Магические символы" и TÚIE из серии "Культовые животные – тотемы кочевников", передаёт BaigeNews.kz.

В основе дизайна монет AI•KÚN заложено понятие единства противоположностей у кочевников. Солнце олицетворяет решительность и активность, а луна является символом умиротворения и творчества.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологий повышенного рельефа, золочения и двустороннего оксидирования. Масса 31,1 грамма, диаметр 38,61 миллиметра, качество - antique silver. Номинал монет 500 тенге, тираж - 3 000 штук.

TÚIE (верблюд) – шестая монета в серии "Культовые животные – тотемы кочевников", в дизайне сочетается натуралистический и трафаретный вид животного, изображённый в сакском стиле.

Верблюд для кочевников символизировал достоинство и независимость, силу и выносливость.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы массой 25 oz (777,5 грамма), диаметром 100 миллиметров, с бриллиантовой вставкой диаметром 2 миллиметра, качеством proof, номиналом 5 000 тенге, тиражом 200 штук.

А также из серебра 925/1000 пробы массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с бриллиантовой вставкой диаметром 1 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук.

Из сплава мельхиор (МН 25) массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук.

Из сплава мельхиор (МН 25) массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 30 000 штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.