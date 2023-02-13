Новую финпирамиду "AYBA-Жанұя" выявили в Шымкенте

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В Шымкенте выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали горожанам помощь в получении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

В агентстве рассказали, что по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя" сотрудники департамента АФМ по городу Шымкент расследуют уголовное дело.

"Установлено, что компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь пять и более лиц. После привлечения людей, вкладчику возвращают внесённую им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. Достигнув определённого уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

В АФМ напомнили, что за создание финансовых (инвестиционных) пирамид в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

"Призываем граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок. Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "AYBA-Жанұя" просим обратиться по телефонам доверия. 8(7172) 708-478, 8(7252) 77-14-48, 8-778-628-51-16", - заключили в агентстве.