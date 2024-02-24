Новорожденного ребёнка бросили в мороз у подъезда в Караганде

Полиция ищет мать брошенного младенца в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В ЦОУ поступил звонок от мужчины, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды лежит ребёнок.

"Незамедлительно прибывшим нарядом полиции был найден и спасен от обморожения новорожденный мальчик. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребёнка. Мальчик передан врачам скорой помощи", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.