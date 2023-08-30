Новая звезда КХЛ из США мечтает выиграть Кубок Гагарина с "Барысом"

Американский новичок "Барыса", снайпер Райли Барбер мечтает выиграть главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В интервью изданию Барбер рассказал, что почти без раздумий принял приглашение астанинского клуба. В казахстанской команде американец из АХЛ будет не только забивать, но и помогать молодым хоккеистам.

"Когда у тебя почти 10 лет опыта в профессиональном хоккее, то всегда есть вещи, которыми можно поделиться с определёнными игроками. Мне очень нравится играть в хоккей, но и в то же время приятно и интересно делать это вместе с новым поколением хоккеистов. Я думаю, они классные хоккеисты. Уверен, они могли бы играть и в Северной Америке. Я на самом деле очень впечатлён тем, как игроки из Казахстана катаются и играют", - говорит Райли Барбер.