Новая звезда КХЛ из США мечтает выиграть Кубок Гагарина с "Барысом"

Американский новичок "Барыса", снайпер Райли Барбер мечтает выиграть главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".
В интервью изданию Барбер рассказал, что почти без раздумий принял приглашение астанинского клуба. В казахстанской команде американец из АХЛ будет не только забивать, но и помогать молодым хоккеистам.
"Когда у тебя почти 10 лет опыта в профессиональном хоккее, то всегда есть вещи, которыми можно поделиться с определёнными игроками. Мне очень нравится играть в хоккей, но и в то же время приятно и интересно делать это вместе с новым поколением хоккеистов. Я думаю, они классные хоккеисты. Уверен, они могли бы играть и в Северной Америке. Я на самом деле очень впечатлён тем, как игроки из Казахстана катаются и играют", - говорит Райли Барбер.
Легионер "Барыса" также отметил тренера команды Андрея Скабелку, который руководит на уровне североамериканских коллег и имеет свою систему развития игры.
Райли Барбер поделился своими планами в "Барысе".
"Прямо сейчас моя мечта – выиграть Кубок Гагарина вместе с "Барысом", - заключил амриканский хоккеист.
29-летний форвард Райли Барбер провёл почти всю карьеру в АХЛ и быстро становился лидером во всех командах, где оказывался. За 433 матча Барбер набрал 386 очков.