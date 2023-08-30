  • 30 Августа, 14:44
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Новая звезда КХЛ из США мечтает выиграть Кубок Гагарина с "Барысом"

Сегодня, 13:36
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ХК "Барыс" Сегодня, 13:36
Сегодня, 13:36
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Фото: ХК "Барыс"

Американский новичок "Барыса", снайпер Райли Барбер мечтает выиграть главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат". 

В интервью изданию Барбер рассказал, что почти без раздумий принял приглашение астанинского клуба. В казахстанской команде американец из АХЛ будет не только забивать, но и помогать молодым хоккеистам. 

"Когда у тебя почти 10 лет опыта в профессиональном хоккее, то всегда есть вещи, которыми можно поделиться с определёнными игроками. Мне очень нравится играть в хоккей, но и в то же время приятно и интересно делать это вместе с новым поколением хоккеистов. Я думаю, они классные хоккеисты. Уверен, они могли бы играть и в Северной Америке. Я на самом деле очень впечатлён тем, как игроки из Казахстана катаются и играют", - говорит Райли Барбер. 

Легионер "Барыса" также отметил тренера команды Андрея Скабелку, который руководит на уровне североамериканских коллег и имеет свою систему развития игры. 

Райли Барбер поделился своими планами в "Барысе".  

"Прямо сейчас моя мечта – выиграть Кубок Гагарина вместе с "Барысом", - заключил амриканский хоккеист. 

29-летний форвард Райли Барбер провёл почти всю карьеру в АХЛ и быстро становился лидером во всех командах, где оказывался. За 433 матча Барбер набрал 386 очков. 

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