Новая школа разрушается в Жамбылской области

Фото: Хабар-24

В селе имени Кунаева Жамбылской области в аварийном состоянии находится школа, и это после восьми лет эксплуатации. За безопасность детей опасаются родители и педагоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Из-за трещин в стенах и просевших полов обучение в начальном блоке и вовсе пришлось закрыть больше двух недель назад, а всё потому, что в коридоре внезапно просели полы, и образовалась дыра глубиной 50 сантиметров.

Путь в начальный блок средней школы № 5 в селе Кунаева преградили красной лентой с надписью "Вход запрещён". Находиться на первом этаже небезопасно: стена отошла от деревянного пола на 15 сантиметров, образовались многочисленные щели и трещины. Закрыли 7 кабинетов на двух этажах. Мера вынужденная, говорят учителя. Главное, безопасность и здоровье детей.

"Мы всех их переселили в это главное крыло. Разместили, значит, в методкабинет, в библиотеку, в кабинет директора, в кабинет психолога. Мы забили доски все, чтобы учебный процесс шёл на нужном уровне. Значит, все дети приходят в школу и обучаются. Два класса мы перевели во вторую смену. Наши рабочие посмотрели, руководство школы и районный отдел образования. Ну, может, талые воды. Может быть, там у нас ещё проводится отопление, может батареи", — рассказала заместитель директора СШ № 5 села Д. Кунаева Гульзира Кожахметова.

Как отмечет воспитатель мини-центра Баян Тажиева, в предоставленном кабинете тесно, неудобно проводить уроки.

"Детям негде играть, не позволяет площадь. Надеемся, скорее вернуться в свой начальный блок", — говорит Баян Тажиева.

Подобная ситуация в школе была год назад. По словам руководства, тогда не сильно просевший пол незамедлительно отремонтировали без остановки учебного процесса. На это затратили почти 9 миллионов тенге.

Ремонтные работы в самые короткие сроки обещают провести и на этот раз.

"В прошлом году провели текущий ремонт, но теперь снова появились проблемы. Мы привлечём к работам подрядную компанию, которая и проводила реконструкцию. Закупили все необходимые строительные материалы", — прокомментировал заведующий сектором отдела образования района им. Т. Рыскулова Бауыржан Самылтыров.

Трещины и щели, как выяснилось, не только в начальном блоке, ремонт требуется и школьной раздевалке.

К слову, среднюю школу №5 с миницентром в селе Кунаева построили всего 8 лет назад. И за это время качество строительства не раз подвергалось критике.