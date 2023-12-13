Новая проблема в сфере теплоэнергетики: отрасли не хватает более 15 тысяч специалистов

Сфере теплоэнергетики грозит новая глобальная проблема — дефицит профессиональных кадров, передаёт BaigeNews.kz.

“На теплосетях хватает проблем. К ним прибавилась еще одна большая проблема — это дефицит кадров. Нет специалистов — слесарей, сварщиков, простых электриков. По моему мнению надо открывать училища, образовательные учреждения по подготовке кадров для нашей отрасли.

Не хватает вузов, которые готовили бы профильных специалистов. Да, в Алматы есть такие вузы, готовящие специалистов в сфере теплоэнергетики, но этого недостаточно. К тому же сама молодежь идет на такие профессии неохотно. На эту проблему стоит обратить внимание — активизировать агитационную работу, приглашать молодых людей из числа сельской молодежи, снижать пороговые требования при поступлении", — считает заслуженный энергетик Казахстана Серик Тютебаев.