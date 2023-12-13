Новая проблема в сфере теплоэнергетики: отрасли не хватает более 15 тысяч специалистов
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Сфере теплоэнергетики грозит новая глобальная проблема — дефицит профессиональных кадров, передаёт BaigeNews.kz.
“На теплосетях хватает проблем. К ним прибавилась еще одна большая проблема — это дефицит кадров. Нет специалистов — слесарей, сварщиков, простых электриков. По моему мнению надо открывать училища, образовательные учреждения по подготовке кадров для нашей отрасли.
Не хватает вузов, которые готовили бы профильных специалистов. Да, в Алматы есть такие вузы, готовящие специалистов в сфере теплоэнергетики, но этого недостаточно. К тому же сама молодежь идет на такие профессии неохотно. На эту проблему стоит обратить внимание — активизировать агитационную работу, приглашать молодых людей из числа сельской молодежи, снижать пороговые требования при поступлении", — считает заслуженный энергетик Казахстана Серик Тютебаев.
По данным казахстанской электроэнергетической ассоциации, недостаток специалистов отрасли по стране составляет порядка 15 тысяч человек. Средняя заработная плата специалиста сферы теплоэнергетики по стране составляет 200-250 тысяч тенге. Всего год назад она составляла всего 84 тысячи тенге.
“Оборудование у нас железное, люди — золотые. Выпускники вузов приходят на наши предприятия, набираются опыта. Работают год-два, от пяти до десяти лет, улучшают навыки, а далее их переманивают, заинтересовывают более высокими зарплатами", — говорят в казахстанской электроэнергетической ассоциации.