Новая функция в iPhone помогла спасти упавших в каньон туристов

Фото: nextpit.com

Функция спутникового сигнала SOS в iPhone 14 помогла спасти туристов, упавших в каньон на автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел в каньон с горы примерно в 90 метрах от шоссе в Лос-Анджелесском национальном лесу. После падения молодая пара смогла покинуть машину, однако не смогла воспользоваться телефоном из-за отсутствия связи в каньоне.

Затем пострадавшие отправили сигнал SOS с помощью спутниковой связи в iPhone 14. Call-центр, получивший сигнал, назвал спасателям точные координаты пострадавших, после чего пару нашли благодаря воздушно-спасательной команде. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

На текущий момент Emergency SOS является эксклюзивной функцией iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и Pro Max. Нововведение заработало осенью в США и Канаде. Вскоре Apple запустила спутниковую связь Emergency SOS в ряде европейских стран.