Ноу-хау для тушения степных пожаров разработал спасатель в Казахстане

Новую конструкцию для тушения степных загораний придумал пожарный из Житикары Владислав Пархоменко. Разработка может стать прорывом в противопожарной защите, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

Владислав - пожарный-спасатель части №12 в Житикаре, младший сержант гражданской защиты.

Его изобретение не только значительно упрощает процесс тушения пожара, но и экономит воду, что особенно важно в степи, где источники воды не всегда доступны.

"Идея об использовании полипропиленовой трубы в конструкции нового ствола для тушения пожаров позволяет обеспечить эффективное распыление воды на площадь возгорания. Благодаря наличию трёх насадок на рабочей стороне распылителя, пожарные могут выбирать количество струй для тушения в зависимости от необходимой площади проливки", - пояснили в ДЧС.

Владислав не останавливается на достигнутом, он уже приступил к усовершенствованию своего изобретения, разрабатывая дополнительные элементы для более удобного и эффективного использования.

Пархоменко планирует создать ещё одно изобретение, теперь уже для защиты спасателей на очаге пожара, что даст им возможность более эффективно и безопасно бороться с огнём.