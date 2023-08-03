Ни денег, ни квартир: дольщики в Актобе не могут вернуть вложения, несмотря на решение суда

В Актобе дольщики ЖК "Аружан" три года не могут получить ключи от квартир. Люди прошли все инстанции в надежде добиться наказания для недобросовестного застройщика. Даже выиграли суд, который обязал вернуть горожанам вложенные деньги. Но и это ни на что не повлияло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Четырёхэтажки должны были сдать в декабре 2020-го. Но в одном доме за все это время возвели всего три этажа. А два других строить даже не начинали.

"Четвёртый год пошёл. Ни дома, ни денег, ничего нет. Выиграли суд, но решение суда ни на что не повиляло, так и ждём. Мои требования: просто пусть вернут деньги!" - заявила дольщица Ляззат Дуйсенгалиева.

В офисе компании удалось найти коммерческого директора. Дольщиков он заверил, что рано или поздно дом достроят и с долгами рассчитаются.

"Строительство ведётся. В прошлом месяце мы материал на четвёртый этаж полностью завезли. Завершение будет где-то в конце сентября - начале октября. А возврат средств по мере поступления будет осуществляться. До конца года все деньги вернутся", - сказал коммерческий директор компании Азамат Нурышев.

Объяснить, почему обязательства не выполнили в срок, представитель компании затруднился. Но обмолвился о некоем инвесторе, который сейчас якобы будет помогать со строительством. Директор же скандальной компании находится под следствием. Дольщики обвиняют его в мошенничестве.