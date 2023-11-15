Незаконно построенный таунхаус снесли в Актау
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В Актау незаконно строили таунхаус в жилом массиве Приморский-1. Этот объект стал третьим с начала 2023 года, которое подлежало сносу с санкции суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области провело внеплановую проверку и установило, что таунхаус построили незаконно. За этим последовали административные меры.
Застройщику выдали предписание на приостановление строительства и получение необходимых документов. Однако предписание было проигнорировано, пояснили в акимате.
"Поэтому мы направили в судебные органы исковое заявление о сносе этого незаконного сооружения. Иск, направленный решением суда первой инстанции, был удовлетворен. Апелляционное решение суда вступило в законную силу", — рассказал руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Утепкали.
По отношению к застройщику приняты меры административного взыскания по статьям 316, 321 и 463 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Видео сноса таунхауса опубликовал акимат Мангистауской области на своей странице в Instagram.
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Ранее в Актау снесли два незаконно возводимых объекта — жилой комплекс и гостевой дом. Их строили без необходимых разрешительных документов, не соблюдая основные требования строительного процесса, а также игнорируя разработку проектно-сметной документации.
В Алматы снесли крупную незаконную постройку на крыше жилого дома. Собственник одной из квартир возвёл на кровле дома мезонин и актом приемочной комиссии ввёл его в эксплуатацию.
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