Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Крупную незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

По информации Управления градостроительного контроля, решением суда надстройка над серединой дома (мезонин), расположенная по улице Курмангазы, 145, признана незаконной.

Сообщается, что собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввёл его в эксплуатацию.

"5 июля 2021 года управлением было направлено исковое заявление в суд Алмалинского района о признании акта приемочной комиссии недействительным. На основании акта постройка признана самовольной, требующей собственника снести возведенный мезонин за свой счет", - говорится в сообщении.

К слову, судебные разбирательства по делу длились продолжительное время, по результатам 7 декабря 2022 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений - требования управления были удовлетворены.

По вступлению решения суда в законную силу исполнительный лист был направлен в Департамент юстиции. Накануне собственником произведен снос самовольной постройки.