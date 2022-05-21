В облздраве сообщили о смерти младенца при взрыве в Шымкенте

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Появилась информация о втором погибшем при взрыве в Шымкенте. Также сообщается о восьми пострадавших, передаёт BaigeNews.kz

В управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что в результате взрыва погиб новорождённый. С момента его рождения прошло всего 18 суток, вес малыша составлял 790 граммов.

На момент взрыва в учреждении находилось 189 пациентов и 65 сотрудников.

По информации облздрава, пострадали восемь человек, все они госпитализированы в больницы Шымкента.

По информации ДЧС, разрушено двухэтажное здание лаборатории, сгорели две автомашины. Произведена эвакуация жителей близлежащих домов и рожениц перинатального центра.

На месте происшествия находится аким области Умирзак Шукеев.

Ранее сообщалось о смерти охранника перинатального центра.

Напомним, взрыв в шымкентской аптеке произошёл сегодня ближе к полудню. По предварительным данным, причиной стало газовое скопление.



От взрывной волны также пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже. Видео можно посмотреть здесь.

Из перинатального центра эвакуировано более 100 пациенток и младенцев.

По факту взрыва начато досудебное расследование.