Досудебное расследование начато по факту взрыва в Шымкенте

По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского РУП начали досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Расследование ведётся по части 2 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее смерть человека).​

Напомним, взрыв в шымкентской аптеке произошёл сегодня ближе к полудню. По предварительным данным, причиной взрыва стало газовое скопление. В результате взрыва погиб сторож перинатального центра, который находился поблизости.



От взрывной волны также пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже. Видео можно посмотреть здесь.

Из перинатального центра эвакуировано более 100 пациенток и младенцев.