Стали известны подробности взрыва в Шымкенте

Фото: ДЧС Шымкента

В полиции и ДЧС Шымкента сообщили подробности взрыва возле роддома № 1, передаёт BaigeNews.kz

Сообщение о взрыве в здании по улице Гани Иляева поступило в полицию сегодня в 12:06. На место происшествия выехали руководство ДП Шымкента, следственно-оперативная группа и сотрудники ДЧС.

"По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки​ 138, где производят физраствор. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление. На месте погиб сторож. Других пострадавших нет", − говорится в сообщении ДП Шымкента.

По данным пресс-службы городского департамента по ЧС, на месте происшествия было выявлено три очага пожара площадью 55 квадратных метров. Возгорание уже локализовано, идёт работа по полному тушению пожара.

"В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна квартиры расположенного поблизости пятиэтажного жилого дома и семи легковых автомобилей", − информировали в ДЧС.

Причина взрыва устанавливается, работы по ликвидации ЧС продолжаются.