Женщин и младенцев эвакуируют из шымкентского роддома, возле которого произошёл взрыв

Из перинатального центра Шымкента эвакуируют женщин и младенцев, передаёт BaigeNews.kz

По информации начальника ДЧС Шымкента Мадияра Жаксыбаева, из роддома вывезено уже более 100 человек.

"Сотрудниками медслужбы систематически был подвоз медицинской техники и вывозили детей. Сами знаете, перинатальный центр – там и младенцы, и женщины-роженицы. Соответственно, им была оказана первая помощь", − рассказал Жаксыбаев.

Он также отметил, что двухэтажное здание аптеки, где произошёл взрыв, не относится к перинатальному центру.

"Это отдельно стоящее здание. Площадь здания составляет 360 квадратных метров, площадь обрушения – 130 квадратных метров, площадь пожара − 55 квадратных метров. (…) Вследствие взрыва на месте скончался сторож перинатального центра. Данное здание частной компании и перинатальный центр расположены рядом. Соответственно сторожевая граничила с данной аптекой, и сторож погиб на месте", − пояснил глава ДЧС.

По его словам, для ликвидации пожара задействовано два боевых участка, привлечено более девяти единиц техники.

Предварительная причина взрыва и материальный ущерб уточняются.

Напомним, взрыв в аптеке, где производят физраствор, произошёл сегодня ближе к полудню. По предварительным данным, причиной взрыва стало газовое скопление.



От взрывной волны также пострадал стоящий поблизости пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже. Видео можно посмотреть здесь.