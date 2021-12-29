Видео инцидента журналистки с Бекболатом Тлеуханом появилось в Сети

Фото: скриншот из видео

В Сети появилось видео инцидента между журналисткой Айнур Коскиной и экс-депутатом Бекболатом Тлеуханом в кулуарах Мажилиса, передает BaigeNews.kz.

Видео опубликовано на сайте Vesti.kg.

На кадрах экс-мажилисмен отвечал на вопрос журналистки о многоженстве и как к этому относятся его однопартийцы.

"А ты, что замуж собираешься? Я многоженец, в полигамном браке. Я никогда этого не скрывал. Я не знаю, как они относятся, а вы как относитесь? Видно, что против. Это моя судьба. Если тебя никто не берет замуж, в чем моя вина, айналайын?" - заявил Тлеухан.

Спустя несколько минут разговор продолжился уже в лифте, однако получил неожиданный поворот.





Айнур Коскина рассказала подробности конфликта по телефону.

"Он, видимо, плохо знает меня, что у меня двое детей и я почти 30 лет в счастливом браке. Я действительно была ошарашена его ответом о том, что он полигамен. Он говорил: "Какое тебе дело до моей жены?" Мне было важна не его личная жизнь. Я хотела спросить с точки зрения законодательства, как он на это смотрит, как член партии Nur Otan. Он начал выпихивать меня сначала с лифта. А когда лифт закрылся, он попытался сорвать мой телефон со штатива, в этот момент сломал штатив и ударил меня по голове в область виска. У меня даже слетела сережка. Но больше всего во всем этом меня удручало то, что, во-первых, его помощница это все прекрасно видела, она вместе с ним меня выпихивала. Во-вторых, в лифте было несколько человек, сотрудников Мажилиса, мужчин. И ни один из них не сказал: "Что ты творишь, что ты делаешь, так нельзя", - сказала журналистка по телефону.

Мы также запросили видео с камер наблюдения в Мажилисе, однако, нам ответили, что там их нет.

"Сказали, камер нет в лифте. Я думаю, что он об этом знал и скорее всего ждал, когда лифт закроется. Но там есть свидетели", - добавила Айнур Коскина.



Она отметила, что если бы Бекболат Тлеухан по-прежнему был депутатом Мажилиса, то она ограничилась бы обращением к его руководству, чтобы решить инцидент в этическом поле.

"Но поскольку он уже не депутат, мне не оставалось ничего иного, как написать заявление в полицию. И я настаиваю, чтобы рассмотрение дела было именно по статье 158 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". На удивление впервые со мной в полиции общались очень интеллигентно, корректно, разъяснили, какие у меня есть права, что я могу сделать, какие этапы я должна пройти. Я надеюсь, что также в рамках закона они и будут дальше продолжать рассматривать мое заявление", - добавила журналистка.

Она уже прошла судмедэкспертизу, результаты которой сообщат позже. Бекболат Тлеухан с ней на связь не выходил.

Напомним, что из-за конфликта с экс-депутатом Тлеуханом в Парламент вызвали полицию. По словам Айнур Коскиной, мужчина применил силу, когда она попыталась взять у него интервью.

Журналистка рассказала, что экс-депутат задел ее в височную область и также показала сломанный на две части монопод. Мы пытались связаться с экс-депутатом, однако его телефон был выключен, а помощница отказалась комментировать конфликт.