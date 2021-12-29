Из-за конфликта с экс-депутатом Тлеуханом в Парламент вызвали полицию

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Сотрудники полиции приехали в Мажилис Парламента РК по обращению журналистки Айнур Коскиной, передает BaigeNews.kz. У нее случился конфликт с экс-депутатом Бекболатом Тлеуханом, который сегодня сложил свои полномочия.
По словам Айнур Коскиной, мужчина применил силу, когда она попыталась взять у него интервью в кулуарах Мажилиса. Журналистка намерена писать заявление. Она рассказала, что экс-депутат задел ее в височную область и также показала сломанный на две части монопод.
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