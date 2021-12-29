Из-за конфликта с экс-депутатом Тлеуханом в Парламент вызвали полицию

Сотрудники полиции приехали в Мажилис Парламента РК по обращению журналистки Айнур Коскиной, передает BaigeNews.kz. У нее случился конфликт с экс-депутатом Бекболатом Тлеуханом, который сегодня сложил свои полномочия.

По словам Айнур Коскиной, мужчина применил силу, когда она попыталась взять у него интервью в кулуарах Мажилиса. Журналистка намерена писать заявление. Она рассказала, что экс-депутат задел ее в височную область и также показала сломанный на две части монопод.





Поле инцидента с Беколатом Тлеуханом, Айнур Коскина вызвала полицию. Экс-депутат тем временем покинул здание Парламента. Через некоторое время сотрудники полиции прибыли на вызов.Однако они воспрепятствовали деятельности корреспондента BaigeNews.kz и запретили фотосъемку, закрыв дверь в одном из кабинетов Парламента.Мы попытались дозвониться до Бекболата Тлеухана, однако телефон его был выключен, а помощница экс-депутата отказалась комментировать инцидент.