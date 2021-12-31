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Самые популярные у читателей BaigeNews.kz материалы 2021 года | BaigeNews.kz 31 декабря, 11:00
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Фото: freepik.com

Самые популярные у читателей BaigeNews.kz материалы 2021 года

Редакция BaigeNews.kz собрала для своих читателей подборку своих самых популярных материалов за 2021 год.

Скандал вокруг дочери Турсынбека Кабатова прокомментировали в ДП Нур-Султана

Казахстанского шоумена обвинили в махинации во время ЕНТ, которое сдавала его дочь. Столичные полицейские поделились деталями громкого дела.

Криминального авторитета Дикого Армана задержали в ресторане в Нур-Султане - СМИ

Специназ прервал встречу криминальных авторитетов Дикого Армана и Алибы "Семского" в одном из элитных ресторанов столицы. Участников мероприятия доставили в полицию для "профилактических мер".

"Будут уговаривать родителей" - эксперт о желании казахстанских подростков вакцинироваться

Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Айнагуль Куатбаева в эфире проекта "20:21″ BaigeNews.kz заявила, что немало казахстанских подростков поддерживают политику вакцинации в стране.

Айдос Сарым сложит полномочия депутата, если в Казахстане заблокируют соцсети

Депутат Мажилиса Айдос Сарым ответил скептикам, критикующим законопроект по защите детей от кибербуллинга, в программе BaigeNews.kz "20:21". По его словам, в Казахстане за последние годы сделано многое для защиты и укрепления прав граждан.

"Продавали казахстанские продукты в Госдуме". Бывшая павлодарка рассказала о бизнесе в России

Елена Кондакова 10 лет привозит казахстанскую продукцию в Россию. Когда-то она начала с конфет и чая, но сейчас у нее пять торговых точек в Москве и Московской области, в ближайшее время откроется еще две. Ведутся переговоры по франшизе в других городах России.

Декрет Сапиева, текучка кадров, личные интересы. Причины провала Казахстана на Играх в Токио

За 30 лет Независимости Казахстан на летних Играх всегда завоевывал высшие награды. Однако Олимпиада в Токио стала для сборной Казахстана провальной. Впервые отечественная команда не смогла завоевать золото. Все восемь медалей – бронзовые.

Почему пытались выселить алматинского стрелка и его семью

20 сентября в алматинском микрорайоне Акбулак мужчина начал стрелять после того, как его пришли выселять из дома по решению суда. Пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные ранения. Причины положения алматинского стрелка выяснили корреспонденты BaigeNews.kz.

Пенсионные на покупку жилья. Разъясняем все нюансы

Что делать с пятилетним обременением на жилье, если его хозяин скончался? Почему "Отбасы банк" начисляет процент кредитной ставки на всю стоимость жилья? Ответы на эти и другие вопросы - в материале автора BaigeNews.kz.

На Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели и 13-летнего блогера

Речь идет о 8-летней Милане Маханец и 13-летнем Паше Пае. Свой роман влюбленные активно выставляют в сеть. О своих отношениях с подростком, который старше ее на пять лет, Милана поделилась в своих Instagram-сторис.


#СМИ #расследование #журналистика
31 декабря, 11:00
2630
Журналист

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