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Российские хоккеисты больше часа не могли вылететь из Нур-Султана | BaigeNews.kz 6 января, 01:57
909
Фото: pixabay.com

Российские хоккеисты больше часа не могли вылететь из Нур-Султана

Магнитогорский "Металлург" более часа не мог вылететь из Нур-Султана в родной город после выездного поражения от "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает BaigeNews.kz.

"Металлург" в среду, пятого января на выезде потерпел поражение от "Барыса" со счетом 2:3. Игра проходила без зрителей из-за того, что в столице Казахстана было введено чрезвычайное положение.

Сообщается, что "Барыс" организовал гостевой команде сопровождение до аэропорта. Самолет с магнитогорской командой не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа.

"Барыс" набрал 46 очков после 46 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

#хоккей #спорт #протесты #беспорядки
6 января, 01:57
909
Журналист

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