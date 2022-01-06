Приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау

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"Аэропорт города Алматы временно не работает. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Также авиакомпания Scat подтвердила информацию о приостановлении работы аэропортов в городах Актау и Актобе. На сегодня приостановлены все рейсы, курирующие в эти города. Билеты можно сдать там, где вы их покупали. Для пассажиров работает круглосуточный call-центр. Информацию о работе авиарейсов можно узнать по номеру 8 72 52 99-88 -80", - говорится в сообщении телеканала.Отметим, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.
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