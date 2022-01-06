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Приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау | BaigeNews.kz 6 января, 15:07
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Фото: inform.kz

Приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау

В Алматы, Актобе и Актау временно приостановлена работа аэропортов, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
"Аэропорт города Алматы временно не работает. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Также авиакомпания Scat подтвердила информацию о приостановлении работы аэропортов в городах Актау и Актобе. На сегодня приостановлены все рейсы, курирующие в эти города. Билеты можно сдать там, где вы их покупали. Для пассажиров работает круглосуточный call-центр. Информацию о работе авиарейсов можно узнать по номеру 8 72 52 99-88 -80", - говорится в сообщении телеканала.
Отметим, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами.

По информации на шестое января железная дорога в Казахстане работает в штатном режиме. В КТЖ попросили пассажиров воздержаться от поездок, учитывая сложившуюся ситуацию.
#аэропорт #Алматы #Актобе #Актау #беспорядки #протесты
6 января, 15:07
378
Журналист

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