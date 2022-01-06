КТЖ просит не спешить с возвратом ж/д билетов

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КТЖ призывает пассажиров воздержаться от поездок, учитывая сложившуюся ситуацию.

Железная дорога в Казахстане работает в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО НК "КТЖ" Канат Есмуханов, передает BaigeNews.kz.

"Все вокзалы работают в штатном режиме. Безопасность поездов обеспечена. Однако имеются проблемы с пропуском грузовых и пассажирских поездов в связи с противоправными действиями отдельных деструктивных лиц. С 4 января на железнодорожных станциях Мукур, Макат, Кульсары, Озен, Жем, Арал, Тениз, Казалы, Казахстан, Сексеул, Бейнеу, Мангыстау, Айтеке би прекращалось движение грузовых и пассажирских поездов. На сегодняшний день по станциям Жем, Казахстан, Озен, Казалы, Айтеке би движение поездов восстановлено", — сообщил представитель компании.

По данным КТЖ, были отменены 25 пассажирских поездов, 13 поездов возвращены в пункты следования. Еще 10 пассажирских поездов простаивают на станциях Казалы, Сексеул, Кызылорда, Торетам, Кандыагаш, Жезказган.

"Мы их вынуждены остановить, в связи с тем, что по впереди лежащим станциям прекращено движение поездов. Пассажирам этих поездов организовано питание, снабжение составов водой и углем", — рассказал Канат Есмуханов.

От отметил, что по отмененным пассажирским поездам и прерванным поездкам пассажирам возвращается полная стоимость билетов.

"На сегодняшнее утро возвращено 5 321 билет на сумму 24 миллиона 488 тысяч тенге. Вместе с тем, из-за отсутствия Интернета, данные работы производятся с затруднениям. Возврат билетов производится только в кассах АО "Пассажирские перевозки". Хотел бы отметить, что пассажиры имеют возможность в течение 6 месяцев получать возврат по этим билетам в кассах "Пассажирских перевозок" и электронных системах продаж. Поэтому, сейчас просьба не спешить с возвратом этих билетов, учитывая отсутствие Интернета", — пояснило руководство АО "НК "КТЖ".

Также оставлено движение 120 грузовых поездов, в основном, в западном регионе.

КТЖ призывает пассажиров воздержаться от поездок, учитывая сложившуюся ситуацию.



