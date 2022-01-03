Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "Тезис о неожиданном повышении цен на газ в два раза некорректен" — представитель Минэнерго
"Тезис о неожиданном повышении цен на газ в два раза некорректен" — представитель Минэнерго | BaigeNews.kz 3 января, 18:48
2325
Фото: inform.kz

"Тезис о неожиданном повышении цен на газ в два раза некорректен" — представитель Минэнерго

По поводу информирования и роста цен высказались представители Минэнерго.

На брифинге СЦК представители министерства энергетики РК объяснили, почему повышение цен на газ были ожидаемы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В декабре, полагая, что могут возникнуть сложности с тем, что цена будет очень сильно эскалировать вверх, мы внесли изменения в приказ, это было 31 декабря, и мы ограничили этот рост газа во время торговли на площадках с 10 до 3%", — сказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

Также высказался по поводу информирования и роста цен руководитель проектного офиса министерства энергетики РК Олжас Байдельдинов.

"Сегодня некоторые СМИ и в ФБ озвучили мнение о том, что цена неожиданно выросла в два раза в Жанаозене. В действительности, это не так. 60 тенге за литр — таких цен в этом году не было. Летом была цена в районе 80-85 тенге и это касается в целом по стране. С момента либерализации рынка цены постепенно росли и я думаю, те кто интересовался, они могли почитать аналитику, почитать экспертов, которые это и прогнозировали. Поэтому, тезис о том, что цены неожиданно там за новый год выросли в два раза — это некорректно", — отметил, в свою очередь, Олжас Байдельдинов.

Читайте в тему: "В Жанаозене получают вдвое большие зарплаты, чем в среднем по стране, а хотят цены на газ в два раза меньше!" — мнение эксперта.

#цены #газ #Жанаозен
3 января, 18:48
2325
Журналист

Рекомендуем