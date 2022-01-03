"Тезис о неожиданном повышении цен на газ в два раза некорректен" — представитель Минэнерго

На брифинге СЦК представители министерства энергетики РК объяснили, почему повышение цен на газ были ожидаемы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В декабре, полагая, что могут возникнуть сложности с тем, что цена будет очень сильно эскалировать вверх, мы внесли изменения в приказ, это было 31 декабря, и мы ограничили этот рост газа во время торговли на площадках с 10 до 3%", — сказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев .

Также высказался по поводу информирования и роста цен руководитель проектного офиса министерства энергетики РК Олжас Байдельдинов.

"Сегодня некоторые СМИ и в ФБ озвучили мнение о том, что цена неожиданно выросла в два раза в Жанаозене. В действительности, это не так. 60 тенге за литр — таких цен в этом году не было. Летом была цена в районе 80-85 тенге и это касается в целом по стране. С момента либерализации рынка цены постепенно росли и я думаю, те кто интересовался, они могли почитать аналитику, почитать экспертов, которые это и прогнозировали. Поэтому, тезис о том, что цены неожиданно там за новый год выросли в два раза — это некорректно", — отметил, в свою очередь, Олжас Байдельдинов.