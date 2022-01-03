"В Жанаозене получают вдвое большие зарплаты, чем в среднем по стране, а хотят цены на газ в два раза меньше!" — мнение эксперта

Фото: inbusiness.kz

В Жанаозене получают вдвое большие зарплаты, чем в среднем по стране, и хотят цены в два раза меньше, чем в Казахстане! Об этом рассказал внештатный советник министра энергетики РК, руководитель офиса Adaldyq Alańy Олжас Байдильдинов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Инбизнес.

"...Я с Запада РК, но мне очень не нравится то, что происходит там в последнее время. Обязательно посвящу этому несколько материалов, но сейчас по текущей ситуации.

1. Простые понятные цифры

Итак, Жанаозен — город с населением 150-160 тыс человек (+30% за последние 10 лет). Среднестатистический автовладелец вряд ли проезжает там 1 000 км в месяц, если он не таксист или не занимается перевозками, но допустим, что это 1 000 км в месяц. Среднее авто расходует около 10 л на 100 км, на сжиженном газе обычно расход побольше, поэтому примем в расчет 12 литров. Город небольшой, дорогие хорошие, пробок нет.

Итого, на газу (а там практически все автомобили на газу) автовладелец тратит 14-15 тыс тенге при цене в 120 тенге за литр. Это 5% от среднемесячной заработной платы в Казахстане (по итогам 2021 года будет свыше 250 тыс тенге).

14-15 тыс тенге не на одного автовладельца, а на семью.

2. Зарплаты в 2 раза выше, чем по стране

Заработная плата в Мангистауской области в III квартале 2021 года составила 346 542 тенге при средней заработной плате в РК 243 667 тенге в том же периоде. То есть зп в области на 42% больше, чем по стране, а "несколько десятков митингующих" требуют, чтобы у них были цены на ГСМ в 2 раза ниже.

14 тыс тенге расходов на топливо — это 4% от среднемесячной зп 1 работника.

Сколько получают в Жанаозене? Средняя заработная плата в Жанаозене в 2018 году составляла 410 тыс тенге, об этом говорил Ералы Тугжанов (тогда аким Мангистауской области, сейчас вице-премьер).

В III квартале 2021 года среднемесячная зп в городе составила 505 тыс тенге. То есть в Жанаозене получают в 2 раза больше, чем в среднем по стране, и хотят цены в 2 раза меньше, чем в Казахстане!

3. Жанаозен — казахстанский офшор на полтриллиона

Ranking.kz опубликовал интересный отчет, где привел цифры: в экономику Жанаозена за 10 лет было вложено полтриллиона тенге! Для решения проблем перенаселенности, занятости и др в городе с 2019 по 2025 гг. государство планирует реализовать проекты еще на 371,7 млрд тенге.

В среднем за год около 10% инвестиций в основной капитал Мангистауской области приходилось на этот город.

Если кто не знает, для Жанаозена было принято огромное количество льгот и послаблений. К примеру, у предприятий, зарегистрированных и имеющих производство там, Группа ФНБ "Самрук-Казына" закупала продукции в первоочередном порядке. Есть и льготы для малого и среднего бизнеса, которые многим регионам покажутся просто сказкой.

Помимо бюджетных вливаний Жанаозен можно назвать в некоторым смысле офшорной зоной.

4. Город посреди пустыни

Сегодня состоялись жаркие дискуссии на некоторых известных неформальных площадках, где я традиционно аргументировал рыночную позицию ценообразования на ГСМ. И наиболее популярным был контраргумент: мол в городе все дорого, потому что вокруг пустыня и ничего не растет.

Да! Там и не будет ничего расти! Там и города быть не должно! Месторождения Мангистауской области истощаются, всем этим людям "придумывают" работу, и с точки зрения долгосрочной перспективы в 10-15 лет — для развития города там мало перспектив, но такой офшор притянул и притягивает к себе все новых переселенцев.

Вы, наверное, уже задались вопросом: как же так — столько вливают в город, такие зарплаты, а они еще недовольны? Так в том-то и дело, что недовольных по сообщениям СМИ "несколько десятков" из 150-160 тыс человек.

Несколько десятков недовольных найдется даже в любом доме — посмотрите на чаты наших жителей ЖК.

5. Сжиженный газ — биржевой товар

С 2019 года сжиженный газ торгуется на биржевых площадках. Можно зайти на сайт www.ets.kz и просматривать результаты торгов, можно даже пройти аккредитацию и покупать/продавать нефтепродукты и сжиженный газ.

С 2022 года на биржевые торги будет переведено 100% от внутреннего рынка торговли сжиженным газом. То есть это полностью биржевой товар с открытым механизмом ценообразования.

Заходим на портал и смотрим цены: последние торги в 2021 году завершились на отметке 143 737 тенге за тонну на условиях EXW (самовывоз с завода) с ТОО "КазГПЗ", которое как раз-таки расположено в промышленной зоне Жанаозена.

Это рыночная цена на оптовую партию. В 1 тонне пропан-бутановой смеси около 1700 литров, то есть в переводе на литр топлива это примерно 85 тенге за литр (в завершающий день торгов было реализовано 83 тыс тонн).

То есть выходят люди и требуют, чтобы им продавали сжиженный газ по 60 тенге, что ниже его оптовой цены!

6. В Казахстане самые низкие цены в регионе и мире

Об этом я много аргументированно писал и говорил, в том числе и на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

На сегодняшний день в РК самая низкая цена на сжиженный газ и в регионе, и в мире. На 27 декабря по данным Global Petrol Prices в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тенге, в России — 182, Кыргызстан — 203, Беларусь — 212, Грузия — 275, Украина — 303. Это в разы больше, чем у нас.

Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно. Это такой же товар, как и все остальное, но с высокой долларовой себестоимостью.

Основное оборудование для нефте- и газодобычи, материалы, расходники, химия и др — либо импорт, либо зависят от международных цен. К примеру, те же самые металлоконструкции — да они производятся в РК, но они находятся в абсолютной корреляции с мировыми ценами.

7. Жанаозен — это Казахстан

Цены на сжиженный газ и на топливо будут расти и дальше — это глобальная тенденция. Жанаозен — это часть Казахстана, и тут не могут быть цены ниже, чем в среднем по стране.

Казахстан — это часть региональной и мировой экономики, наши цены на энергоносители не могут долго пребывать в состоянии постоянного субсидирования со стороны недропользователей.

8. Новости Узбекистана — как "красная тряпка" для РК

Замечали, что все новости из Узбекистана преподносятся и встречаются эмоциями "Вон в Узбекистане молодцы, а наше Правительство ничего не делает"? Нужно что-то делать с такой тенденцией.

Именно такая реакция была на недавнее сообщение о запуске в Узбекистане нового завода по производству сжиженного газа мощностью 1,5 миллиона тонн в год (инвестиции около 3,4 миллиарда доллара). Напомню, что годовой объем производства сжиженного газа в Казахстане составляет 3,2 миллиона тонн.

С 2022 года в Узбекистане будет ликвидирована монополия в услугах по поставке сжиженного газа населению и объектам социальной сферы, сжиженный газ будет торговаться на бирже, а 9 августа 2021 года Президент Узбекистана раскритиковал нефтегазовый сектор (gazeta.uz):

"Мы приняли много постановлений и указов для реформы нефтегазовой сферы. Назначили новое руководство, сделали первые шаги по трансформации. Определили конкретные задачи по стабильному обеспечению нефтегазовыми ресурсами. Многие исследования с точки зрения спроса не дают своего результата. Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа.

Это большая цифра. Во-вторых, мы импортируем, платим за это деньги, доставляем за счёт валюты. Что будет в будущем? Будет правильно сказать, что 1,4 миллиарда долларов, выделенных за последние три года, не дают своего результата. Люди нами очень недовольны из-за (проблем) со светом и особенно газом".

В 2020 году в Узбекистане производство природного газа снизилось на 10,8 миллиарда кубометров, или 17,8%, по сравнению с 2019 годом — с 60,5 миллиарда до 49,7 миллиарда кубометров. В 2021 году была поставлена задача достичь объёма производства 53,8 миллиарда кубометров.

Как видите, в соседней стране, на которую любят ссылаться многие казахстанские СМИ и псевдоэксперты, есть проблемы с энергобалансом и сжиженным газом в том числе.

Я много раз приводил аналитику и прогнозы: Центральная Азия в ближайшие годы приблизится к российским ценам на топливо.

9. Немного советов

Идти на поводу у десятков протестующих, конечно, нельзя. Слишком опасный прецедент. Доводы и ссылки подобных провокаций о том, что где-то должны быть цены ниже, чем у других жителей РК — также опасны, разве по Конституции не все граждане равны?

Вмешательство в рыночные цены поставит под сомнение все достижения в рыночном формировании цен за предыдущие несколько лет.

Тезисы должны быть простые: в Жанаозене заработные платы выше, чем по стране вдвое; сжиженный газ торгуется на открытых биржевых площадках; митинг несанкционирован — поэтому, пожалуйста, получайте штрафы.

В качестве меры по небольшому снижению цен можно предложить возмущающимся бесплатно поработать на АЗС, перевозках сжиженного газа и др — все равно они просто так теряют время на своем импровизированном митинге — а так хотя бы полезным делом займутся.

А вообще нужно сворачивать лавочку под названием "Офшорный Жанаозен", эксперимент зашел в тупик. Город и так получил слишком много послаблений и вливаний — в Казахстане есть и другие проблемные участки".