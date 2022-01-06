Почему пока невозможно обеспечить деньгами банкоматы, пояснили в финрегуляторе

В Национальном банке РК объяснили, почему банкоматы банков второго уровня в Казахстане не пополняются наличными деньгами, передает BaigeNews.kz.

Совместный комментарий Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка и Нацбанка Казахстана о текущей ситуации дал зампредседателя финрегулятора Берик Шолпанкулов. В Казахстане приостановили работу банки второго уровня. Простаивают и некоторые банкоматы, всего их в республике свыше 12 тысяч. Часть из них не работает, а в тех, что работают, отсутствуют деньги.

"Это, в первую очередь, связано с отсутствием интернета. А также отсутствием возможности обеспечить безопасную инкассацию при пополнении наличности. Все системы для оказания финансовых услуг находятся в рабочем состоянии. И после восстановления интернета и стабилизации ситуации в стране нашим гражданам будет предоставлена полная возможность расплачиваться карточками, пользоваться банковскими приложениями, использовать депозиты, проводить платежи, снимать деньги непосредственно через банки, банкоматы и платежные терминалы. Как вы все знаете, в настоящее время проводятся антитеррористические операции, и мы надеемся, что в самое ближайшее время ситуация в стране стабилизируется и сразу автоматически будет восстановлен весь спектр банковских операций. Я и мои близкие, также как и все, желают скорейшего возвращения к нормальной жизни в самое ближайшее время", - сказал Берик Шолпанкулов.

Он добавил, что с учетом введения режима ЧП 5 января, только в Алматы и Мангистауской области вся финансовая инфраструктура функционировала в штатном режиме, обрабатывались все платежи, проводились торги на фондовой бирже. Сегодня с учетом проведения антитеррористических операций АРРФР и НБК принято совместное решение временно, сроком на один рабочий день 6 января, приостановить работу всех финансовых организаций, в том числе и банков второго уровня для обеспечения безопасности населения, работников финансовых организаций и сохранности инфраструктуры.

"Учитывая, что завтра праздничный день и два выходных дня, финансовые организации в этот период также не будут оказывать услуги. При восстановлении интернета населению, как обычно, будут доступны банковские операции в мобильных приложениях банков второго уровня, в том числе и переводы, проведение платежей и другое", - сказал Берик Шолпанкулов.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. У банкоматов скапливаются большие очереди, так как люди пытаются снять деньги, чтобы расплачиваться наличными. Кроме того, сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы мародеры грабили отделения банков, магазины, ТРЦ.