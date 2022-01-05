Пострадавшие от волнений предприниматели РК могут оформить форс-мажор

Фото: atameken.kz

Предприниматели могут получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы на безвозмездной основе.

Свидетельство об обстоятельствах непреодолимой силы смогут получить предприниматели из Нур-Султана, Алматы, Алматинской и Мангистауской областей, где был объявлен режим чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей "Атамекен".

Сообщается, что нацпалата предпринимателей "Атамекен" уже фиксирует случаи нанесенного ущерба: имеются факты нападения на банки, кафе и рестораны, магазины. Как известно, режим ЧП введен в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, а также Мангистауской области с 5 января 2022 года до 00:00 часов 19 января.

Как уточнили в нацпалате, получить документ о форс-мажоре можно, обратившись во Внешнеторговую палату НПП. В случае нарушения договорных обязательств, ввиду введенного чрезвычайного положения, предприниматели могут получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы на безвозмездной основе.

Чтобы получить свидетельство, необходимо предоставить пакет документов в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты info.cci.kz@gmail.com либо online@atameken.kz. Срок рассмотрения и выдачи свидетельства — 15 рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

Что входит в пакет документов:

1.Письменное заявление с приложением для юридических лиц — справки о регистрации/ перерегистрации, для индивидуальных предпринимателей, уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.

— справка о государственной регистрации ТОО.

2. Сканированная копия контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений к контракту.

В случае необходимости, для выдачи заключения по обстоятельствам непреодолимой силы, в ВТП могут запросить дополнительные документы.

Напоминаем, что форс-мажор не освобождает компанию от исполнения всех обязательств по договору и не аннулирует договор с партнером. Свидетельство может освободить только от ответственности за неисполнение обязательств — то есть, с компании нельзя будет взыскать убытки, неустойки, пени, штрафы. Когда ограничительные меры для бизнеса сняты, компания должна исполнить свои обязательства либо в срок, указанный в договоре, либо в другой срок.

По всем имеющимся вопросам, также можно обращаться по телефону 8-777-351-7171

Почта: info@atameken.kz

Справочно:

Форс-мажор — это обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых исполнить договор невозможно. К форс-мажорам относятся стихийные бедствия, эпидемии, закрытие границ, забастовки и диверсии, войны и теракты, законодательные акты властей. Также, форс-мажором можно признать случаи, если:

— происходит нетипичная ситуация, которую невозможно предусмотреть;

— последствия напрямую связаны с исполнением договора;

— действия сторон не помогли бы избежать его последствий.

В Казахстане свидетельства о форс-мажоре выдает Внешнеторговая палата (ВТП) с 2014 года.