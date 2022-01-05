Чрезвычайное положение ввели в Нур-Султане

Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане вводится режим чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz
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"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 5 января 2022 года на срок до 00:00 минут 19 января 2022 года", - указывается в тексте документа.
В Нур-Султане на период действия режима ЧП вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. Создается комендатура города.
Комендантом назначен начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.
На период действия ЧП поручено ввести следующие меры и временные ограничения:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Нур-Султане;
3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
4) ограничить въезд в Нур-Султан, а также выезд из него;
5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Генеральному прокурору РК поручено обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, а Правительству - выделить необходимые средства из резерва.