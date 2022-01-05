Нападения на банки, рестораны и магазины зафиксировали в Казахстане

Фото: forbes.kz

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" обратилась к органам правопорядка и местным исполнительным органам с просьбой защитить бизнес от мародеров, передает BaigeNews.kz.

"В НПП обращаются предприниматели, чей бизнес пострадал в результате массовых беспорядков. Национальная палата уже фиксирует случаи нанесенного ущерба: имеются факты нападения на банки, рестораны, магазины. В рамках Чрезвычайного положения, введенного в ряде регионов, «Атамекен» призывает местные власти и органы правопорядка защитить имущество предпринимателей от погромов", - говорится в сообщении.

При этом в НПП не предоставили список городов, в которых произошли факты мародерства.

Кроме того, НПП просит пострадавших предпринимателей обращаться в палату и фиксировать на фото и видео масштаб ущерба. В палате работает "горячая" линия.

Контакты:

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Алматы: 87273 310 133

Алматинская область: 87282 401999

Мангистауская область: 87292 304040

"Палата предпринимателей ожидает официальную информацию от комендатур Алматы, Алматинской и Мангистауской областей по режиму работы субъектов предпринимательства в условиях ЧП", - заключили в НПП.