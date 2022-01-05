Комендантский час вводят в Алматы и Мангистау

Он будет действовать с 23:00 до 07:00 в период режима ЧП.

Указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области Алматы опубликованы на сайте Акорды, передает BaigeNews.kz

Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.

Согласно указам, в Мангистауской области и Алматы на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.На период режима ЧП будут созданы комендатуры Мангистауской области и Алматы.На период действия чрезвычайного положения будут введены следующие меры и временные ограничения:1) усилят охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;2) установят ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Мангистауской области и Алматы;3) обеспечат проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;4) ограничат въезд в Мангистаускую область и Алматы, а также выезд;5) запретят организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;6) запретят забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;7) запретят продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;8) обеспечат временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.Генеральному прокурору РК поручено обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений при режиме ЧП.Правительству поручено выделить необходимые средства из резерва для обеспечения режима чрезвычайного положения.По Казахстану в последние дни прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды делал обращение к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены. 5 января Президент проведет рабочее совещание по всем вопросам.