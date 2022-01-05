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  • Не поддавайтесь на провокации и беззаконие – аким Алматы обратился к горожанам
Не поддавайтесь на провокации и беззаконие – аким Алматы обратился к горожанам | BaigeNews.kz 5 января, 08:30
1009
Фото: 24.kz

Не поддавайтесь на провокации и беззаконие – аким Алматы обратился к горожанам

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам в связи с беспорядками в городе, передает BaigeNews.kz.

По словам Сагинтаева, за "попытками дестабилизации и экстремистскими действиями" стоят провокаторы "изнутри и извне". Он добавил, что стражи правопорядка работают над стабилизацией ситуации в Алматы. Кроме того, аким отметил, что провокаторов и экстремистов задерживают, а зачинщиков выявляют.

Введение режима ЧП в Алматы и Мангистауской области Бакытжан Сагинтаев назвал важным решением для "восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан". Глава Алматы также напомнил, что комендантом города назначен начальник Департамента полиции Алматы генерал Канат Таймерденов.

"Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города. Наша общая задача – сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан. Призываю всех горожан, не поддаваться на провокации и беззаконие. Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь, – спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу"», - заключил Сагинтаев.

Напомним, утром 5 января Глава государства принял отставку правительства.Ранее Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области из-за массовых беспорядков. Он также выступил с призывом не поддаваться провокациям и проявить благоразумие.


#беспорядки #режим ЧП #Сагинтаев
5 января, 08:30
1009
Журналист

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