Токаев принял отставку правительства

Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства принял отставку правительства, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Акорду.

Исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан возложены на Алихана Смаилова (первый вице-премьер РК). Членам Правительства поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства, говорится в указе.

Напомним, Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области из-за массовых беспорядков. Ранее он выступил с призывом не поддаваться провокациям и проявить благоразумие.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи - не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким", - сказал глава государства.

В Алматы и Мангистауской области на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.



Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.