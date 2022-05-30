"Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам"

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Казахстанцы всё чаще становятся жертвами мошенников. Людей обманывают в интернете, в социальных сетях, по телефону.

По данным министерства внутренних дел, в 2021 году интернет-мошенникам удалось обмануть 21 тысячу человек. Только в январе этого года было совершено больше 1700 таких преступлений. У каждого второго казахстанца есть история, как его пытались обмануть. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает про случаи телефонного и интернет-мошенничества, а также про то, какие способы могут их предотвратить.

Строгая "следователь"

На мой телефон позвонила неизвестная женщина. Представилась следователем и сообщила, что мужчина со звучной в Казахстане фамилией Аблязов пытается взять на меня "кредит в миллион тенге". Но это ещё половина беды. На меня якобы "завели уголовное дело за подлог документов", потому что у того мужчины каким-то непонятным образом оказалась "генеральная доверенность" с моей подписью. Вот только никаких доверенностей я ни на кого не выписывала. Но женщина была непоколебима и разговаривала со мной так, будто я действительно преступница и вина моя неоспорима.

Конечно, я перепугалась, но попыталась взять себя в руки. Строгая "следователь" задавала много вопросов и, наконец, дошла до моих банковских карточек, спросив, какими банками я пользуюсь. Я знаю, что информация эта конфиденциальная и сообщать её отказалась. Женщина на том конце связи попыталась настоять на своём, но так и не добившись желаемой информации, с раздражением прервала звонок.

Конечно, я была на 99 процентов уверена, что это мошенница. Чтобы убедиться в своей правоте, позвонила в кол-центр банка. Там меня успокоили и посоветовали в таких случаях даже не вступать в диалог. Мол, если на вас действительно заведут дело, то, поверьте, они найдут, как прислать вам повестку.

И это лишь один из множества способов телефонного и интернет-мошенничества.

"Счёт друга в интернете взломали"

Ещё одна история, которой поделилась одна моя хорошая знакомая.

"В социальной сети "Вконтакте" мне написал мой друг. Рассказал, что его счёт в интернете взломали и нужно срочно перевести крупную сумму денег на другую карту. При этом действовать нужно было "срочно", иначе его карта заблокируется, и "он останется без денег". Я подумала, почему бы не помочь, ведь этого человека я знаю очень давно. Поэтому, когда он попросил данные, я продиктовала номер карты и зачем-то номер своего сотового телефона, к которому она была привязана. Кроме того, он попросил продиктовать код из сообщения, который пришёл мне на телефон. Я так и сделала, и в ту же самую минуту получила сообщение о том, что кто-то другой вошёл в моё банковское приложение. Я была в ужасе и такой панике, что со мной чуть не случилась истерика. Я тут же позвонила в кол-центр банка, и чудом мы успели изменить мой пароль.

Буквально пару дней до этого я перевела крупную сумму денег со своего счёта. Если бы я этого не сделала, ими бы завладели мошенники. От этой мысли на моей голове зашевелились волосы. Хорошо, что на карте оставалось всего что-то около 20 тенге.

В общем, как выяснилось, друга моего взломали. С тех пор друзей, которые просят совершить какие-то банковские операции с моей карточкой, я прошу сделать фотографию с чем-нибудь в руках или сразу звоню им напрямую. Страшно, что кто-то может войти в твоё приложение и распоряжаться твоими деньгами".

"Позвонили с Kaspi банка"

Ещё одну мою знакомую чуть не обманули по телефону.

"Мне позвонили якобы с Kaspi банка. Говорят, что с вашего счёта пытались перевести сумму 50 тысяч тенге на имя какого-то мужчины. Они спросили: "Это вы делали перевод?" Я говорю: "Нет". И они заверили меня в том, что это делают мошенники. При том, что я живу в городе Шымкент, списание пытались произвести из какого-то села. Это мне сообщили звонящие. И сказали, что должны застраховать мои счета.

Сначала она выяснила все подробности, есть ли у меня кредиты, а у меня есть кредит, спросила, какой у меня ежемесячный платёж, есть ли депозитные счета и какая сумма денег на них хранится. Расспрашивала, на эту ли карту поступают мои зарплатные деньги и на какую, если не на эту карту. В общем, она задала миллион вопросов, и я на всё ответила. При этом все данные она записывала, а потом мне повторила, перепроверяла, всё ли верно. Затем сказала, что перенаправит мои данные в какой-то другой отдел и отключилась.

Через пару минут мне перезвонили из какого-то органа, не помню, как они представились, кажется МВД. Говорят, "да, действительно, мы получили ваши данные, давайте застрахуем ваш счёт". Сказали, что мне "дадут страховой договор", продиктовали номер договора, номер своего отдела, попросили повторить всю информацию. В итоге я уже поняла, что что-то нечисто, и бросила трубку. Перезвонила в реальный кол-центр и мне сказали, что за сутки по моему счёту не было проведено ни одной операции и наверняка я столкнулась с мошенниками. А они, между тем, потом звонили мне ещё пару раз, но я уже не стала даже трубку брать".

"Я выиграл айфон"

Часто обманываются казахстанцы и на "письма счастья", в которых якобы они выиграли деньги, технику или даже квартиры.

"Мне позвонили с какого-то радио, сказали, что я выиграл телефон. Мол, мой номер "вошёл" в какую-то "пятёрку" — и я "выиграл айфон". Я был рад, и вот на этой эйфории они мне сообщили, что есть одно "но" — мне "нужно оплатить доставку, так как они её не оплачивают", якобы она "не входит в подарок". Попросили около семи тысяч тенге, туда якобы входила и гарантия на то, что товар не разобьётся. Естественно, спросили мои данные, где я проживаю, номер ближайшего отделения "Казпочты". Ну, я и поверил, "скинул" деньги, и они скрылись, добавили меня в чёрный список. С тех пор, если мне звонят и говорят, что я "что-то выиграл", я посылаю всех подальше. Говорят же, что пока не обожжёшься сам, не поймёшь ничего", — рассказывает житель Шымкента.

Предлагают работу — "обналичивать деньги"

Способов обмануть доверчивых граждан много, говорит старший оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции Шымкента Данияр Маханов. У мошенников есть чёткая, годами отточенная схема. Её отрабатывали сначала на гражданах России, Украины, чуть позже она дошла и до Казахстана. Так что в этом деле мошенники, можно сказать, уже асы. При этом, говорит майор полиции, самый главный организатор никогда не находится на территории Казахстана, иначе раскрыть преступную сеть было бы слишком легко. Чаще всего, это граждане Казахстана, проживающие в России, Украине и даже в Грузии. А вот их пособники или, как их называют, "дропперы", находятся на территории нашей страны.

Речь идет о дропперах — гражданах и компаниях, на счета которых выводятся украденные деньги.

"Этот человек-дроппер нанимает на работу знакомых молодых людей из числа тех, кто не имеет постоянного места работы и, соответственно, постоянного заработка. Они заинтересованы в любой оплачиваемой работе. Выбирают тех, кто находится на территории Республики Казахстан, которые хорошо знакомы с информационными технологиями, особенно с социальными сетями, в частности с Telegram, потому что там есть зашифрованные каналы. Второй способ найти работников — это те же сайты работы, OLX, HeadHunter.

Например, есть молодой человек лет 18-19, он активно ищет работу, потому что ещё учится и ему нужен заработок. Неважно, какая должность, человеку нужна работа. Через эти сайты человека изучают, просят анкетные данные, связывается якобы топ-менеджер или директор какой-то крупной иностранной логистической компании. Обычно спрашивают, чем занимаешься, есть основная работа или нет, просят всю информацию, и если человек безработный, предлагают работу — "обналичивать деньги". Просто выводить средства из банкоматов и переводить их на другие счета, либо же отдавать другим людям. Говорят, вам будет "падать", например, 100 тысяч тенге, оттуда ты будешь получать 5-10 тысяч тенге, нужно "всего лишь обналичить средства". Когда мы начинаем их ловить и они попадаются, говорят, да, действительно переводили деньги, но на международные счета", — говорит Данияр Маханов.

Деньги нужно куда-то выводить. Используя свои карточки, можно легко попасться полицейским. Именно поэтому в функции дропперов входит поиск банковских карточек. Оказывается, их можно легко купить на чёрном рынке.

"Есть сайты, на которые просто так не зайдёшь. Там можно приобрести незаконные товары, они предоставляют целый спектр услуг, в том числе и банковские карточки. За одну такую банковскую карточку можно получить от 20 до 30 тысяч тенге. Карточки казахстанские, их продают под псевдонимом. Их используют, чтобы переводить туда средства. Иногда организаторы оформляют карточки на своих родных, друзей — заведомо зная, что ведут незаконные действия, подставляют своих близких. При этом карта обязательно должна быть зарегистрирована, привязана к сим-карте. Карты затем отправляют курьером или отдают специальному человеку.

Там же, на этих сайтах, есть и абонентские казахстанские номера. Причём номера не только наши, но и российские, кыргызстанские, узбекистанские, вплоть до номеров Малайзии. За пять рублей покупаешь номер, код, регистрируешь его, затем ещё переводишь 10-15 рублей на киви-кошелек неизвестного человека, который сидит под псевдонимом в Telegram-канале, после приходит код активации. После этого спокойно, где есть Wi-Fi, вы можете пользоваться этим номером, совершать звонки, отправлять смс-сообщения, совершать спам-рассылки", — рассказывает майор полиции.

При этом очень часто "обычные продавцы" банковских карт становятся уже "обнальщиками" — теми, кто снимает и переводит средства. Это, так сказать, повышение. У него другие обязанности и оплата выше.

Данные "сливают" и переписчики населения

Откуда берут данные потенциальных жертв? В тех же telegram-чатах. Это настоящая кладезь для мошенника. По словам Данияра Маханова, с купленных абонентских номеров гражданам приходит спам "вы выиграли конкурс", "вы выиграли миллион", "вы стали обладателем квартиры в столице". Переходя же по указанным в спаме гиперссылкам легко можно потерять свои персональные данные. Коды от карточек они своровать не смогут, зато легко завладеют личными данными человека — ИИН, номер телефона. Особенно опасны гиперссылки, пришедшие электронной почтой и пересланные в whatsapp, потому что это незащищенные социальные сети, в отличие от telegram, где обмануть сложнее.

Один из задержанных рассказал, что данные "сливают" и переписчики населения: за 10-30 персональных данных, включающих ИИН, можно получить до 500 долларов.

Итак, смиримся с тем, что наши данные у них в руках. Самый простой способ ввести нас в заблуждение — позвонить и представиться, например, работником банка.

"Звонки, в основном, не совершаются с территории Казахстана, потому что это невыгодно и небезопасно. Для этого нужен кабинет большой, зашифрованные места специальные, чтобы никто их по местоположению не нашёл. Система такая: они звонят проживающему в Шымкенте человеку и говорят, у вас взяли кредит, или, например, звонят "сотрудники полиции" и говорят, что "вы выписали доверенность", или что вы "подозреваетесь в махинациях", быстренько давайте сообщайте нам, какими пользуетесь банками, иначе сейчас "с ваших карт снимут деньги или возьмут кредит". Или говорят, что якобы потерпевший дал третьему человеку свои данные и доверенность, чтобы тот совершал какие-то действия и был представителем в банке. Они вводят в заблуждение людей и те доверяются, начинают нервничать, пугаются и действуют по инструкции мошенника. Так, например, мошенники часто просят установить приложения с удалённым доступом (AnyDesk и TeamViewer), с их помощью можно быстро украсть деньги со счёта. Конечно, это вообще очень полезная программа, она позволяет удалённо управлять своими устройствами, но мошенники ею пользуются в своих целях", — говорит старший оперуполномоченный.

На уловки мошенников чаще всего попадаются люди в возрасте — доверчивые бабушки и дедушки. Но бывают случаи, когда ведутся молодые люди. По словам оперуполномоченного, система у мошенников настолько налажена, что поверил бы любой.

"Они очень подготовленные, у них есть навыки оператора, он полностью владеет информацией о вас, вашим номером, ИИН, фамилией, именем и отчеством, они максимально похожи на работников банка. Иногда они даже переводят звонки якобы на других операторов, говорят, сейчас соединим со службой безопасности банка, кроме того, они все звуки и мелодии копируют у банка, как будто это система банка, и они вводят людей в заблуждение.

Когда они поняли, что человек попался, что он "на крючке", они не сразу "снимают" у него деньги. Они выводят человека из здания где он находится. Например, если они сказали, что "на вас кто-то оформил кредит", то затем они говорят, что "вам теперь действительно его нужно получить, взять деньги" и затем закинуть на якобы "сохранный счёт". Успокаивают, мол, вот "вы закинете туда, и мы ваш кредит спишем". Было такое, что люди так набирали в одном банке кредит, во втором, в третьем, причём, даже они чаще всего в это время висят на телефоне с мошенником. Те им внушают, что "все работники банков подозрительные, вам могут позвонить сотрудники полиции или работники банка для подтверждения, что именно вы берете кредит", поэтому "вы должны подтвердить взятие кредита!"

Например, если вы заявку на кредит подаёте онлайн, то некоторые банки обязательно перезванивают вам на номер и спрашивают, действительно ли вы берёте у них кредит (ведь завтра вы будете полностью нести ответственность за свои действия). Казалось бы, самое время отказаться! Однако, люди как заворожённые, выкрикивают в трубку подсказываемые мошенниками роковые слова: "Да, я беру". Затем снимают деньги с карты и переводят их на якобы "сохранный счёт". Всё, ловушка захлопнулась и мошенники пропадают с денежками с "сохранного счёта"! Только после того как переведут деньги, люди в себя приходят, перезванивают, а там всё отключено. Обращаются в банк, а там говорят, что "с вами поработали мошенники, мы ничего сделать не можем". И только затем потерпевшие обращаются в полицию, мы начинаем работать. Но надо санкции подготовить, согласовать с прокурором, судьями. Это долго", — говорит Данияр Маханов.

Ещё один способ "развода" граждан — фейковые странички в социальных сетях, где продают вещи, посуду и другие товары, чаще всего с доставкой онлайн. При этом, если организаторы находятся на территории Казахстана, то найти мошенников не составляет труда, нужно лишь отследить направление средств. А вот если конечным получателем стал человек с международным счётом, то найти мошенника сложно. Доступа к международным счетам у оперативников нет.

"В таких случаях мы направляем международное поручение в соседнюю страну, они нам дают ответ, что можно задержать мошенника, но это затягивается надолго, потому что все запросы делаются через Генеральную прокуратуру. Были случаи, когда сам умысел преступления родился не на территории нашей страны, а на территории, например, Украины. Но там чаще всего организуют это граждане Казахстана, просто проживающие за рубежом. Последний случай у нас был, когда организаторами были граждане нашей страны, но их наши оперативники задержали в Москве. Сейчас мы ждём их экстрадиции", — говорит майор полиции.

О студентах — продавцах карточек



Чтобы ввести оперативников в заблуждение, мошенники придумывают всё новые и новые способы. Расследование растягивается, например, потому, что потерпевший "перекинул" деньги в Шымкенте, а обналичивают их уже в другом регионе страны. Всё для того, чтобы их не задержали по горячим следам. Обнальщик снимает крупную сумму денег и ждёт указаний по телефону. Кроме того, он маскируется — надевает маску, солнцезащитные очки, капюшон от толстовки, потому что камеры везде. Даже на банкоматах. Всё для того, чтобы их не узнали. Чаще всего средства скидывают на криптовалютный счёт, отследить их довольно сложно. При этом карточки, с которых выводят средства, долго не используют, и после двух-трёх раз попросту выбрасывают

Каждое преступление ждёт своего наказания. И если тех же самых студентов, продающих свои собственные, якобы "утерянные" банковские карточки, наказать не так-то просто (нет конкретных статей закона, предусматривающих ответственность за такую специфическую деятельность), то обнальщики — настоящие соучастники преступления.

"Те задержанные, которые продают свои карточки, вводят нас в заблуждение, говорят, что "потеряли свои карточки". Но если человек теряет карту, он её обязательно блокирует. И если появляются по ней сомнительные операции, то сообщает об этом в полицию. Мы стараемся, чтобы ни один участник преступления не остался безнаказанным. С теми, кто продаёт карточки, мы проводим соответствующие беседы. В итоге они показывают переписку, с кем общались, как можно выйти на других участников преступной группы. Я думаю, что даже для тех, кто продаёт свои карточки, должна быть ответственность. Обнальщики, которые якобы устроились в компанию логистами, тоже соучастники, мы с ними тоже беседуем, порой приводим примеры того, как бабушек одиноких обманывают, предлагаем им представить на месте жертвы свою маму, бабушку, жену", — говорит оперуполномоченный.

Заговорить на казахском

На что стоит обратить внимание? Специалисты советуют, прежде всего, запомнить, что работники банков никогда не звонят по сомнительным операциям на ваших счетах. Они могут позвонить вам только в случае, если вы просрочили кредит, в любом другом случае — пригласят в отделение банка. Онлайн они не работают.

Выяснить, что на том конце провода мошенник, несложно, говорит оперуполномоченный. Можно просто заговорить с ним на казахском языке. Обычно они не понимают его и кладут трубку, или говорят, что казахский язык не введён в программу, что не может быть у казахстанских банков. Можно также без угрызений совести повесить трубку и позвонить в реальный кол-центр банков, номера которых можно найти в интернете, там сразу скажут, что вам звонили мошенники. При этом такие мошенники никакие не хакеры. Просто люди очень доверчивые. Так считает и психолог Герман Владимиров.

"Нужно набить немало шишек и синяков, чтобы понять ситуацию и не доверять сомнительным людям. И то не все понимают и продолжают доверять. Как говорится, я сам обманываться рад. Эти слова были сказаны пару веков назад, но они актуальны и сейчас. Почему мошенникам не нужно видеться вживую? Потому что сейчас мы в интернете и туда заглядываем чаще, чем в глаза близким. Вживую даже есть возможность посопротивляться мошенникам. Людей заманивают словами "акция", "последний день акции", "спешите". Кроме того, заманивают низкой стоимостью товаров. А если цена снижена, есть смысл задуматься. Почему люди подвержены обману, потому что человек сейчас живёт в таком состоянии, что он не может вовремя остановиться, поразмышлять, ему сказали срочно, и он побежал исполнять срочно. А если он остановится, подумает и проведёт анализ, что что-то не клеится, подумает над этим, то не будет доверять. А сейчас чаще всего люди принимают решения на скорую руку", — говорит психолог.

Неизвестные просят телефон "для перевода"

По словам полицейских, даже на улице доверять никому нельзя. Одна из популярных схем развода, когда неизвестные просят у вас телефон, мол, для "перевода средств". Самое главное для них — завладеть телефоном.

"Говорят: "У меня карта заблокирована" и просят помочь. Он знает ваш ИИН, номер телефона и подаёт онлайн-заявку в микрофинансовой организации на любую сумму. Им хватает минуты-две, и вы видите пополнение с другого банка, там не пишут, что это кредитные деньги, а просто перевод. И потом через год коллекторы вас начинают беспокоить. Они обращаются в полицию, но через время. Ищи потом этого человека! Ещё одна проблема — товарный кредит, такая же схема. Человек успевает подать заявку, например, на iPhone 13, кредит одобряют, а жертва потом его не выплачивает и сталкивается с коллекторами", — говорит оперуполномоченный Данияр Маханов.

По словам майора полиции, звонки из банков у мошенников теперь не популярны, сейчас набирают обороты звонки от правоохранительных органов. Но оперативники говорят, что мошенники не сидят на месте и придумывают новые способы обманывать людей. Что они придумают в следующий раз, покажет время.