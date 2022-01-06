"Мы наблюдаем призывы деструктивных сил в столице" – Кульгинов

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"В эти дни мы наблюдаем призывы со стороны деструктивных сил и в нашем городе. Правоохранительные органы пресекают все факты. Департамент полиции и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы", - сообщил аким.Кульгинов уточнил, что в столице объявлен режим чрезвычайного положения, введен комендантский час с 23:00 до 07:00. Режим ЧП продлится до 19 января.
"Призываем население не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы деструктивных сил и не выходить на незаконные собрания (…) В случае появления дополнительных угроз будут введены дополнительные меры. Вся информация будет передаваться через комендатуру города. Также не стоит забывать об эпидемиологической ситуации, которая у нас осложняется. Уважаемые жители, все эти меры мы принимаем ради вашей безопасности", - сказал Алтай Кульгинов.Ранее начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов заявил, что ситуация в городе полностью взята под контроль полиции.
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