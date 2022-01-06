Ситуация в Нур-Султане под контролем - полиция

В Нур-Султане ситуация полностью взята под контроль полиции. Об этом сообщил комендант столицы, начальник департамента полиции города Ержан Саденов, передает BaigeNews.kz.

"Уважаемые жители и гости города! В последние дни отдельные группы лиц, несмотря на предупреждения, пытались дестабилизировать обстановку в столице, провоцируя на незаконные протестные акции. В связи с этим, согласно указу Президента, с 5 по 19 января в столице введен режим ЧС. Как комендант города Нур-Султан сообщаю, что органы внутренних дел совместно с сотрудниками других правоохранительных органов, обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан", – рассказал Саденов.

Сообщалось, что все мечети закрыты в столице, и до окончания режима ЧП не будут проводиться никакие религиозные обряды. Также в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. Позднее стало известно, что работу приостановили и ЦОНы.



