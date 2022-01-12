Застрявших туристов из Казахстана доставят в Алматы поездами

Фото: BaigeNews.kz

Туристов, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляют в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом. КТЖ совместно с акиматом столицы организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами.Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно. По мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов, будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда есть билеты. Дефицита билетов на поезда, выезжающих из Нур-Султана - нет.Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ.Международный аэропорт Алматы возобновляет свою работу с 13 января 2022 года с 00:00.По предварительной информации, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании.

На момент объявления ЧП в стране порядка 7,5 тысячи казахстанских туристов находились за рубежом. Больше половины казахстанцев, которые не могли вылететь на родину из-за беспорядков в Алматы, уже прибыли на родину.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых за рубеж и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.