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Застрявших туристов из Казахстана доставят в Алматы поездами | BaigeNews.kz вчера, 16:04
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Фото: BaigeNews.kz

Застрявших туристов из Казахстана доставят в Алматы поездами

Туристов, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляют в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".

Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом. КТЖ совместно с акиматом столицы организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами.

Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно. По мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов, будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.

В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда есть билеты. Дефицита билетов на поезда, выезжающих из Нур-Султана - нет.

Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ.

Международный аэропорт Алматы возобновляет свою работу с 13 января 2022 года с 00:00.

По предварительной информации, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании.

На момент объявления ЧП в стране порядка 7,5 тысячи казахстанских туристов находились за рубежом. Больше половины казахстанцев, которые не могли вылететь на родину из-за беспорядков в Алматы, уже прибыли на родину.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых за рубеж и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.


#аэропорт #турист #Алматы #беспорядки в Алматы #КТЖ
вчера, 16:04
633
Журналист

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