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Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января | BaigeNews.kz вчера, 14:17
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Фото: zakon.kz

Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января

С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации, передает BaigeNews.kz.

"Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По предварительной информации, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании.

Напомним, ранее 96 внутренних рейсов отменили из-за закрытия аэропорта Алматы.


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вчера, 14:17
863
Журналист

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