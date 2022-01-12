Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января

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С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации, передает BaigeNews.kz.

"Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По предварительной информации, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании.

Напомним, ранее 96 внутренних рейсов отменили из-за закрытия аэропорта Алматы.