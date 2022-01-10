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Казахстанские туристы вернутся в Казахстан из-за рубежа через Нур-Султан | BaigeNews.kz 10 января, 14:46
1833
Фото: inbusiness.kz

Казахстанские туристы вернутся в Казахстан из-за рубежа через Нур-Султан

Казахстанские туристы, выехавшие в ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд, Мальдивы и Гоа вернутся на родину через столичный аэропорт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых за рубеж и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.

На совещании отработали детали взаимодействия всех участников, задействованных в организации обратных рейсов. Руководству АО "Пассажирские перевозки" НК "КТЖ" дано поручение учесть график возврата пассажиров при составлении поездов и оказывать им максимальную помощь.


#туризм #ОДКБ #режим ЧП в Казахстане #беспорядки в Алматы
10 января, 14:46
1833
Журналист

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