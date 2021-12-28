"Грэмми", мировые чарты и победы на кинофестивалях. Культурные итоги 2021 года для казахстанцев

Редакция BaigeNews.kz продолжает подводить итоги 2021 года. В новом материале мы вспомним самые яркие события музыки и кино Казахстана. И "Грэмми" Иманбека окажется не единственным достижением для нашей культуры, потому что авторское кино в очередной раз получило признание на престижных мировых фестивалях, а веб-сериалы открыли для Казахстана новые горизонты.

Музыка

В начале 2021 года современная казахстанская музыка появилась на карте мира благодаря победе Иманбека Зейкенова на "Грэмми". Он стал лучшим в номинации "Лучший ремикс" на песню Roses от SAINt JHN. Однако из-за карантинных ограничений свой персональный позолоченный граммофон Иманбек получил только через семь месяцев после того, как стал победителем самой престижной в мире музыкальной премии. Помимо "Грэмми", лучшим ремиксом трек Roses признали на Billboard Music Award. На передаче "Вечерний Ургант" ее ведущий восхитился, что Павлодарская область вырастила как минимум двух популярных музыкантов — Иманбека и Скриптонита.

"Просто новый пульс мировой музыки бьется, аномалия, Павлодарская область", — сказал Иван Ургант.

После победы на "Грэмми" Иманбек стал регулярно появляться на российских телешоу — например, в Comedy Club, а также давать интервью популярным YouTube-каналам. Например, на шоу "Надо обсудить" Иманбек рассказал, что планирует открыть в Казахстане собственный лейбл.

"Лейбл в Казахстане будет, скорее всего, под Effective records (российский лейбл, который продвигает Иманбека в России и за рубежом). Концепция такая — я буду выпускать без предвзятости музыку самого разного жанра. У нас в Казахстане очень много талантливых ребят, которые не знают, как двигаться в музыке. Я прошел это, и я их понимаю. Я буду сам искать и выпускать их", — объяснил Иманбек.

Успех Иманбека, который стал реальным воплощением пресловутой "американской мечты", заинтересовал киноделов настолько, что о жизни и творчестве казахстанского музыканта снимают документальный фильм. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz известный российский музыкальный критик Борис Барабанов заявил, что его могут показать на стриминговом гиганте Netflix.





Не обошли стороной Иманбека и премии российских журналов — он стал "Открытием года" на популярной премии журнала GQ Russia. В издании отметили, что премия "Грэмми" и миллиарды прослушиваний — только начало для музыканта.

Стал удачным 2021 год и для Димаша Кудайбергена — уже в начале года он выступил на открытии недели празднования инаугурации президента США. Певец исполнил казахскую народную песню "Самалтау" на мероприятии Sister Cities International. Он стал первым музыкантом в истории Казахстана, который принял участие в этом мероприятии. Гендиректор Sister Cities International Лерой Аллала подчеркнул, что творчество Димаша Кудайбергена объединяет людей, их культуры и языки.

Остаются популярными у слушателей по всему миру и концерты певца — на американской стриминговой платформе Tixr в конце января показали повтор Dimash Digital Show. Представители стриминга признались, что впервые продажи билетов на концерт зарубежного исполнителя достигли высоких показателей — его смотрели в 100 странах мира.

Еще одним музыкальным достижением для Димаша Кудайбергена стало седьмое место в хит-параде Billboard’s Hot Trending Songs. Его песня Fly Away вошла в ТОП-10 авторитетного американского музыкального журнала. Чарт Billboard’s Hot Trending Songs составляется по количеству упоминаний артистов и их песен в социальной сети Twitter. Billboard отслеживает глобальные музыкальные тенденции и их обсуждение в режиме реального времени, после чего публикует результаты вместе с итогами других чартов.

Завершить разговор о Димаше мы хотели бы пусть и не музыкальным, но весьма показательным для популярности певца событием. Казахстанца признали самым привлекательным мужчиной Азии. Он набрал 9 304 871 голосов, обойдя солиста BTS Ким Сокджина и участника Astro Чха Ын У.

Певица Рухия Байдукенова пока что не вошла в мировые чарты и не завоевала "Грэмми", но у нее есть все шансы стать популярной за пределами Казахстана. Она завоевала гран-при Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске, продемонстрировав мощный вокал и артистизм. Позднее Рухия Байдукенова рассказала, что планирует "выпускать авторские треки".

Кино

Казахстанское авторское и коммерческое кино в последние несколько лет привлекает к себе внимание на международных кинофестивалях. Его отмечают престижными наградами, а кинокритики говорят о самобытном богатстве фильмов и их авторов. Не стал исключением и 2021 год — уже в феврале стало известно о том, что фильм Адильхана Ержанова "Улболсын" вошел в ТОП-60 лучших азиатских фильмов десятилетия. Рейтинг составили авторы авторитетного сайта о кино Asian Movie Pulse. Компанию казахстанскому фильму составили "Пылающий" Ли Чхан Дона, "Твое имя" Макото Синкая, "Мёбиус" Ким Ки Дука. На первом месте рейтинга вполне ожидаемо расположилась картина "Паразиты" Пон Чжун Хо. Фильм Адильхана Ержанова занял 57 место рейтинга.

Однако "Улболсын" — не единственный удачный фильм Адильхана Ержанова в 2021 году. Мы говорим о картине "Желтая кошка", которую выдвигали на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". К сожалению, в шорт-лист фильм Ержанова не вошел, однако он стал участником многих престижных международных кинофестивалей. А в одном из старейшем в мире журналов о кинематографе — "Искусство кино" — вышла рецензия, автор которой усмотрел в "Желтой кошке" влияние "Самурая" Жана-Пьера Мельвиля с Аленом Делоном, спагетти-вестернов Серджио Леоне, "Таксиста" и "Казино" Мартина Скорсезе. Эту точку зрения разделил и главный редактор "Искусства кино" Антон Долин в передаче "Студия 7″.

"Дело в том, что он - режиссер синефил, который много смотрел кино, чьи собственные картины всегда отражение и чужих фильмов тоже. И любви к кино, и тоски по старому кино. И иногда это подается в таком несколько прямолинейном, романтическом ключе, а иногда в совершенно ироническом. "Желтая кошка" — это ироническая картина, несмотря на то, что судьба ее героев довольно трагична. И вот эта ирония — она спасает все и делает фильм ужасно нежным, милым и каким-то трогательным", — отметил кинокритик.

Еще один фильм, тепло встреченный в Европе — "Конокрады. Дороги времени" Ерлана Нурмухамбетова и Лизы Такэба. В конце июля состоялась полноценная премьера картины во Франции, невзирая на карантинные ограничения. Французские кинопрокатчики организовали показ фильма на 21 экране в разных регионах страны. К слову, "Конокрадов" в 2020 году показывали на японских экранах в Токио, Осаке, Киото и Йокогаме.

Помимо привычных казахстанскому кино картин на социальную тематику, расширяется сегмент фильмов, говорящих о гендерном неравенстве и уязвимом положении женщины в обществе. Так, режиссер фильма "Марьям" Шарипа Уразбаева на международном кинофестивале Rainbow Film Festival в Лондоне получила награду "Лучшая женщина-режиссер". В интервью BaigeNews.kz, которое режиссер дала после объявления результатов, она призналась, что для нее очень важна тема о месте женщины в современном обществе. По мнению Шарипы Уразбаевой, в казахстанском кинематографе есть проблемы с женскими образами, которые в основном "воспринимаются как вспомогательный характер для раскрытия героя фильма или используются как инструмент для продвижения сюжета". Перед тем, как международное жюри в Лондоне отметило казахстанского режиссера, в Бангладеше отметили исполнительницу главной роли в "Марьям". Меруерт Саббусинова стала лучшей в номинации "Лучшая актриса" на Dhaka International Film Festival.

В последние два-три года казахстанский кинематограф разрушил еще один миф — что в стране создаются исключительно авторское кино "не для всех", исторические фильмы по госзаказу и комедии разной степени смотрибельности от бывших КВНщиков. Теперь в Казахстане развивается и жанровое кино — фильмы о зомби, черные комедии и хорроры. Так, в 2020 году короткометражный фильм "Дом" про зомби вошел в шорт-лист международного британского кинофестиваля Carmarthen Bay Film Festival. В 2021 году черная комедия "Жаным, ты не поверишь" открыла Sidney Underground Film Festival — ежегодный фестиваль независимого кино в австралийском Сиднее. Отборочная комиссия сравнила казахстанский фильм с картинами братьев Коэнов, назвав героев "эксцентричными персонажами, которые каждый раз делают неверный выбор". По словам продюсера фильма Анны Дармодехиной, "Жаным, ты не поверишь" — самая титулованная казахстанская жанровая картина, которая приняла участие в 25-ти международных кинофестивалях. Например, на кинофестивале Toronto After Dark фильм выиграл в номинациях "Самый оригинальный фильм", "Лучший актерский состав" и "Лучший фильм для просмотра в толпе". А в Японии картина получила приз за лучший сценарий на Rising Sun International Film Festival в Японии.

Если вы до сих пор думаете, что казахстанские режиссеры занимаются экранизациями исключительно классики казахской литературы, то картина "18 килогерц" докажет вам обратное. Фильм Фархата Шарипова снят по роману "Хардкор" Зары Есенаман, который хранится в отделах литературы для юношества в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне и в Нью-Йоркской публичной библиотеке. На ХVII Казанском международном кинофестивале мусульманского кино фильм "18 килогерц" получил Гран-при и награду за лучшую операторскую работу. К слову, в 2020 году картина впервые в истории казахстанского кино получила Гран-при 36-го Варшавского МКФ.

Одна из самых громких новостей 2021 года — документальный фильм Sea tomorrow ("Завтра море") режиссера Катерины Суворовой станет первым казахстанским проектом, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Кроме того, зрители Европы и США уже могут посмотреть картину на Amazon, идут переговоры о предоставлении доступа на просмотр для зрителей из СНГ.

После жанрового и документального кино вернемся к авторскому — его корифей Дарежан Омирбаев получил приз "Лучший режиссер" за фильм "Акын" на Tokyo International Film Festival. Отметим, что этот фестиваль входит в число 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Кроме того, фильм "Акын" вошел в программу "Форум" еще одного фестиваля класса "А" — 72-го Берлинале, который пройдет в феврале 2022 года.

Говоря об итогах года, нельзя обойти стороной и казахстанские веб-сериалы, которые, как и фильмы, развиваются и становятся популярными за пределами страны. Проекты "Мыстан" и Sheker вошли в программу III Realist Web Fest. Жюри фестиваля отметили актуальность и качество веб-сериалов казахстанского производства.

"Мы были приятно удивлены качеством заявок из Казахстана, выбор был нелегкий. И мы рады, что такие актуальные, смелые и качественно сделанные проекты, как Sheker и "Ночные ведьмы" ("Мыстан") заняли достойное место в нашей программе", — призналась программный директор 3-го фестиваля Realist Web Fest Мария Токмашева.

После фестиваля стало известно о том, что российский видеосервис Start купил права на трансляцию двух сезонов Sheker. Веб-сериал эксклюзивно покажут в странах СНГ, Прибалтики, Польши и Балканского полуострова. Кроме того, Sheker вошел в число десяти претендентов на победу в номинации Best Short Form Series фестиваля CANNESERIES-2021. И хотя победил сериал от Норвегии, участие в европейском смотре откроет перед казахстанским проектом новые возможности.

Не менее интересным оказался веб-сериал "Мыстан" или "Ночные ведьмы" (так его перевели для российского зрителя — прим.ред.), рассказывающий о домашнем насилии. На Realist Web Fest сериал наградили специальным призом жюри.

"Спецприз жюри достался вебу из Казахстана "Ночные ведьмы" — про домашнее насилие (нам очень зашел)", — объяснили авторы популярного онлайн-издания Кино-Театр.ру.

Веб-сериал "Мыстан" позднее записал в свой актив еще одну победу — теперь на Webfest Berlin в Германии. Веб-сериал стал лучшим в номинации The Best Drama Short Series.

"Мы выбрали женщин в качестве центральных персонажей, потому что на их примере эта несправедливость особенно ярко видна. Как часто преступники уходят от правосудия? А как часто люди с большими деньгами переступают черту закона? Таких ситуаций много. В веб-сериале "Мыстан" мы говорим о безысходности, когда жертвы вынуждены защищаться сами как могут", — говорил режиссер проекта Ернар Нургалиев.



