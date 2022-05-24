Где построят АЭС в Казахстане

В Минэнерго рассказали, что деньги на строительство АЭС в Казахстане пока не выделены и озвучили примерную стоимость этого объекта. Кроме того, казахстанские кадры для атомной отрасли подготовят в Венгрии. Подробнее об этом читайте в интервью с экс-генеральным директором Агентства по атомной энергии РК, а ныне главой АО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) Тимуром Жантикиным.