Где построят АЭС в Казахстане

Район расположения будущей АЭС в Казахстане назвал министр энергетики РК Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.
"Мощность станции - порядка 2,4 ГВт. Что касается района размещения – это Балхаш, наверное, что-то возле Курчатова. Этот район изучался давно, ещё с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали", - сказал Болат Акчулаков в кулуарах заседания правительства РК.
Он отметил, что конкретная точка размещения АЭС пока не определена.
Атомную электростанцию планируется
построить в Казахстане до 2035 года. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил
изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики. Он отметил, что мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.
В Минэнерго рассказали, что деньги на строительство АЭС в Казахстане пока не выделены и озвучили примерную стоимость этого объекта. Кроме того, казахстанские кадры для атомной отрасли подготовят в Венгрии. Подробнее об этом читайте в интервью с экс-генеральным директором Агентства по атомной энергии РК, а ныне главой АО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) Тимуром Жантикиным.