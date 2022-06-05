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Большой наплыв избирателей наблюдается в Нур-Султане | BaigeNews.kz вчера, 12:42
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Фото: gov.kz

Большой наплыв избирателей наблюдается в Нур-Султане

С утра на участках для голосования в Нур-Султане наблюдается высокая активность жителей столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

На участках для голосования в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать на референдуме по поправкам в Конституцию. Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках.

Всего с 07:00 в Нур-Султане работают 348 участков, 248 из них — открытые, 35 — закрытые, еще 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

В Казахстане по состоянию на 12:00 на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали более 43 процентов избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Северо-Казахстанской, Павлодарской области и Жамбылской областях.

Голосование проходит на 9 964 участках, 48 участков работает за рубежом.
#референдум #Нур-Султан #поправки в Конституцию
вчера, 12:42
444
Журналист

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