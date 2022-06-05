Большой наплыв избирателей наблюдается в Нур-Султане

С утра на участках для голосования в Нур-Султане наблюдается высокая активность жителей столицы, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на сайт
столичного акимата.
На участках для голосования в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать на референдуме по поправкам в Конституцию. Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках.
Всего с 07:00 в Нур-Султане работают 348 участков, 248 из них — открытые, 35 — закрытые, еще 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.
В Казахстане по состоянию на 12:00 на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали
более 43 процентов избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Северо-Казахстанской, Павлодарской области и Жамбылской областях.
Голосование проходит
на 9 964 участках, 48 участков работает за рубежом.