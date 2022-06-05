На референдуме уже проголосовали более 43 процентов избирателей - ЦИК

В Казахстане по состоянию на 12:00 на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали более 43 процентов избирателей, передаёт BaigeNews.kz
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"Согласно данным, представленным центральной комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы бюллетени для голосования получили 43,7% от общего числа граждан, включённых в списки", - сообщил на брифинге член ЦИК РК Шавхат Утемисов.
В региональном разрезе доля проголосовавших избирателей выглядит так:
- Акмолинская область – 41,31%;
- Актюбинская область – 41,14%;
- Алматинская область – 43,05%;
- Атырауская область – 37,33%;
- Западно-Казахстанская область – 47,58%;
- Жамбылская область – 55,15%;
- Карагандинская область – 51,6%;
- Костанайская область – 49,96%;
- Кызылординская область – 48,73%;
- Мангистауская область – 36,02%;
- Павлодарская область – 51,17%;
- Северо-Казахстанская область – 58,25%;
- Туркестанская область – 46,69%;
- Восточно-Казахстанская область – 48,86%;
- Нур-Султан – 37,03%;
- Алматы – 20,14%;
- Шымкент – 44,61%.