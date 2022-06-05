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На референдуме уже проголосовали более 43 процентов избирателей - ЦИК | BaigeNews.kz вчера, 12:19
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На референдуме уже проголосовали более 43 процентов избирателей - ЦИК

В Казахстане по состоянию на 12:00 на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали более 43 процентов избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным центральной комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы бюллетени для голосования получили 43,7% от общего числа граждан, включённых в списки", - сообщил на брифинге член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

В региональном разрезе доля проголосовавших избирателей выглядит так:

- Акмолинская область – 41,31%;

- Актюбинская область – 41,14%;

- Алматинская область – 43,05%;

- Атырауская область – 37,33%;

- Западно-Казахстанская область – 47,58%;

- Жамбылская область – 55,15%;

- Карагандинская область – 51,6%;

- Костанайская область – 49,96%;

- Кызылординская область – 48,73%;

- Мангистауская область – 36,02%;

- Павлодарская область – 51,17%;

- Северо-Казахстанская область – 58,25%;

- Туркестанская область – 46,69%;

- Восточно-Казахстанская область – 48,86%;

- Нур-Султан – 37,03%;

- Алматы – 20,14%;

- Шымкент – 44,61%.
#референдум #ЦИК #поправки в Конституцию #Конституция
вчера, 12:19
657
Дархан Нурумбетова Журналист

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