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К голосованию на референдуме приступили все избирательные участки в Казахстане | BaigeNews.kz вчера, 08:31
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Фото: Дархан Нурумбетова

К голосованию на референдуме приступили все избирательные участки в Казахстане

Секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман поделился информацией о голосовании на референдуме по поправкам в Конституцию, передает BaigeNews.kz.

"По состоянию на восемь часов утра по времени Нур-Султана, согласно данным, которые мы получаем в режиме онлайн от наших комиссий в областях, городах Алматы, Шымкенте и Нур-Султане, к голосованию приступили все 9 947 участков в РК, а также 17 участков при дипломатических представительствах нашей страны в 19 иностранных государствах. 48 участков за рубежом приступили к своей работе", - отметил спикер.

Таким образом, голосование проходит на 9 964 участках референдума.

#референдум #поправки в Конституцию #ЦИК
вчера, 08:31
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Дармен Садвакасов Эксперт

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