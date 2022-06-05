К голосованию на референдуме приступили все избирательные участки в Казахстане

Секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман поделился информацией о голосовании на референдуме по поправкам в Конституцию, передает BaigeNews.kz.

"По состоянию на восемь часов утра по времени Нур-Султана, согласно данным, которые мы получаем в режиме онлайн от наших комиссий в областях, городах Алматы, Шымкенте и Нур-Султане, к голосованию приступили все 9 947 участков в РК, а также 17 участков при дипломатических представительствах нашей страны в 19 иностранных государствах. 48 участков за рубежом приступили к своей работе", - отметил спикер.