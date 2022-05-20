ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей

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Чиновники, родители и поставщики услуг выясняли, почему популярная программа оказалась приостановлена

Финансирование программы бесплатных творческих кружков и спортивных секций для детей остановилось еще в феврале, но чиновники, родители и поставщики услуг до сих пор разбираются в том, кто виноват и почему так получилось.

18 мая в Нур-Султане больше сотни человек устроили давку на входе в городской акимат, где должны были обсудить вопросы дальнейшего финансирования проекта ArtSport в столице. Люди хотели попасть на заседание двух постоянных комиссий маслихата, но в здание запускали только по утвержденным спискам, поэтому все они остались ждать у входа, наблюдая за мероприятием по онлайн-трансляции в соцсетях.

На фото — у КПП столичного акимата

Основной массой среди собравшихся у столичного акимата были не исполнители программы, которым государство задолжало крупные суммы из-за "зависшего" финансирования, а родители детей-участников проекта, обеспокоенных дальнейшей судьбой ArtSport.

Стоит отметить, что люди без капли негатива с восторгом высказывались о государственной инициативе, требуя ее продолжения. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с собравшимися о том, почему они пришли, на что надеялись и чем остались недовольны.

"Это забота, которую мы почувствовали от государства"

Программу ArtSport запустили в июле 2021 года и приостановили в марте 2022-го. Среди основных причин "пробуксовки" называют как множество недоработок и наличие мошеннических схем в механизме реализации программы, так и огромный наплыв желающих, который не спрогнозировали заранее. Более подробно о проблемах проекта можно прочитать здесь.

Однако, как оказалось, все эти моменты мало интересовали собравшихся у здания столичного акимата людей. Все они говорили о том, что пришли сюда, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации. К примеру, мать двоих детей Анар Бортанова поделилась, что пришла только для того, чтобы власти видели, что эта госпрограмма важна и востребована.

"Сейчас двое моих детей ходят на секции, и я не хочу, чтобы они перестали их посещать. Поэтому я и пришла сегодня сюда, но темы "подводных камней", о которых все говорят, я даже не хочу касаться. Я просто хочу, чтобы эти кружки не закрылись", — сказала она.

Женщине вторят и другие родители.

"Мы не виноваты в том, что чиновники не могут всё это отследить, — добавляет другая мама четверых детей Сауле Доскалиева, которая пришла в компании женщин, чьи дети посещают одну секцию балета. — Это проблема администрирования. Почему из-за этого мы должны терять такую прекрасную возможность, за которую однозначно стоит сказать спасибо президенту?"

Другая группа многодетных матерей, отвечая на вопрос, какую бы они в идеале хотели получать помощь от государства, высказались, что лучшим вариантом было бы оставить ArtSport. По мнению Эльмиры Садвакасовой, это единственная программа, которая действительно работала и охватывала всех детей в стране без исключений.

"У меня четверо детей, кружки и секции обходились нам около 200 тысяч тенге. Когда появился ArtSport, то он оказал ощутимую поддержку всем, потому что у каждой семьи появилась такая возможность. Это настоящая забота, которую мы все почувствовали от государства впервые за долгие годы", — говорит она.

Тренер по боксу Олжас Кайнолла признается, что не до конца понимает, почему программу приостановили, а власти говорят, что на неё не хватает бюджетных средств, ведь, по его мнению, это лучшая инвестиция в будущее страны, а также возможность реально заняться массовым развитием детей и начать воспитывать здоровое поколение.

"Сейчас мы оказались в очень сложной ситуации, потому что когда запустилась программа, то практически все отказались от подработок и с головой окунулись в ArtSport. Своей заработной платой там мы более чем довольны, но если потеряем программу, то точно такую же хорошую работу уже вряд ли найдём", — говорит Кайнолла.

Что касается мошеннических схем в программе, то он считает, что, возможно, есть недобросовестные исполнители, но при желании пресечь их деятельность будет нетрудно.

"Мы только-только начали показывать результаты. Можно же направить комиссию, чтобы тех, кто не соблюдает требования, закрыть, а с теми, кто добросовестно выполняет свою работу, дальше сотрудничать. Я слышал о "мёртвых душах", но только от работников акимата, сам лично не видел и не думаю, что это прямо массовое явление", — добавил он.

По его словам, на сайте госпрограммы artsport.edu.kz в плане наполнения всё функционировало открыто и прозрачно, но были технические проблемы — известны случаи, когда сайт зависал или постоянно перезагружался, либо вообще переставал работать, выдавая ошибку "сервер не отвечает".

"У нас нет кнопки". На что жалуются чиновники

На самом же заседании обсуждение проблем программы почти сразу переросло в дискуссию активистов-исполнителей с сотрудниками акимата-оператора о том, кто же всё-таки виноват и почему так получилось.

Руководитель управления культуры Санат Шапашов сообщил, что на сегодняшний день есть ряд неразрешённых вопросов, которые возникли из-за некорректной работы портала. Сайт продолжал выдавать ваучеры на посещение секций и кружков, хотя деньги на их оплату в бюджете уже закончились. Тем самым их выдали в два раза больше, чем запланировали.

"При выделении на 2022 год двух миллиардов тенге управление направило письмо на имя разработчиков портала о планировании бюджетных средств только на 20 тысяч ваучеров. Однако выдача ваучеров была остановлена только после выдачи свыше 40 тысяч, то есть, если на сегодняшний день рассматривать 40 тысяч ваучеров, которые у нас уже возникли, то, полагаем, до конца года нам будет необходима сумма порядка шести миллиардов тенге", — сказал он.

Объясняя причины сложившейся ситуации, руководитель управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев отметил, что на 2022 год по программе были выделены более 1,3 миллиарда тенге, но часть этих денег направили на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками, которая образовалась за прошлый год.

"Все подают заявки, если она подана правильно, то мы её подтверждаем, но поставщиков было очень много, из-за этого денег не хватило. Тем более, чтобы остановить портал, у нас нет кнопки — мы обязаны все заявки принимать. С разработчиком портала мы уже три раза встречались в конце года, хотели остановить, потому что мы же не понимаем, насколько в кредиторскую задолженность залезаем. По всей стране такая ситуация. Она не интегрирована с базами данных госорганов. Мы не можем процесс проконтролировать", — сообщил глава управления.

Его ответ дополнил заместитель Алмаз Абаев, который отметил: если бы портал изначально автоматически рассчитал бы средства на количество ваучеров, то такой ситуации бы не было.

"Сам портал не соответствует нормативно-правовым актам, неправильно работает. Когда мы деньги залили, он должен сам всё рассчитать и приостановить выдачу ваучеров. Однако это не было сделано, хотя столько обращений было и из управления культуры, и от нас, и из других областей. Получается, у нас бюджет один, а портал продолжает выдавать ваучеры и принимать заявки, соответственно там появилась разница между числом активированных ваучеров и количеством выделенных средств на них, поэтому у нас постоянная нехватка", — подчеркнул заместитель руководителя управления спорта.

Отдельно по законодательным нарушениям, из-за которых приостановилось финансирование, выступила руководитель отдела правового обеспечения и госзакупок столичного управления культуры Айгерим Марденова. Она рассказала, что сайт проекта согласно правилам должен быть в собственности у уполномоченного госоргана, но местные исполнительные органы были не в курсе, что artsport.edu.kz не является информационной системой и не находится на балансе государства.

"О данном факте мы узнали в декабре, когда к нам поступило письмо, что нужно предусмотреть бюджетные средства на заключение договоров с разработчиком. В данном случае хочется отметить, что по Бюджетному кодексу РК мы не можем нарушать принципы обоснованности и заключать договор с ТОО "Soft Deco", так как этот поставщик не определён ни правительством, ни центральными госорганами именно как разработчик необходимого портала. Тем более в правилах указано, что платформа должна принадлежать государству. Соответственно, чтобы исключить двойное бюджетирование, мы не могли заключить договор и в принципе финансировать данный портал", — отметила она наличие правовых коллизий.

К тому же специалист упомянула, что сейчас всеми местными исполнительными органами рассматриваются табели и акты выполненных работ, которые не подтверждены электронными цифровыми подписями (ЭЦП). По её словам, это нарушение закона "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", где указано, что любой электронный документ должен подтверждаться ЭЦП, в противном случае он не является подлинником.

В свою очередь, ей ответил заместитель председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов. Он сообщил, что ведомство совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК уже работает над тем, чтобы портал стал собственностью государства. До этого по другим недоработкам были внесены изменения и дополнения в правовые акты и приказы, которые вступят в силу после 23 мая.

"Эту кашу заварили взрослые". Кто виноват в пробуксовке программы

Один из исполнителей и тренер по футболу Куат Ергалиев с трибуны заявил, что программу приняли указом президента, но несмотря на это отдельные чиновники саботируют и лукавят, когда, критикуя её, говорят, что она "не интегрирована с базами данных госорганов". Он показал совместный приказ четырёх министерств об интеграции государственных информационных систем с платформой ArtSport, который вступил в силу еще 14 апреля. Другой немаловажной проблемой, по его словам, является то, что акиматы хотят финансировать ArtSport по остаточному принципу.

"Они говорят, что общий бюджет города составляет 443 миллиардов тенге, а им нужно построить школы, дороги, провести газификацию и так далее. Знаете, это как "день сурка" — каждый год будут проблемы с дорогами, больницами и школами. Тогда как ArtSport — это уже прямо сейчас инвестиции в будущее. И нельзя применять к нашим детям остаточный принцип. Надо начинать именно с детей, а уже потом решать социальные вопросы. И, по нашим расчетам, если сейчас 70 тысяч детей ходят по активированным ваучерам, то необходимо 14 миллиардов тенге до конца года, а в очереди стоят еще 54 тысяч детей, которые в программе видны, и опять-таки операторы всё это видят, они вас саботируют и не дают всю информацию", — добавил активист.

Своеобразную точку в обсуждении существующих недочётов поставила депутат маслихата Назгуль Макжанова, чьё выступление вызвало одобрительные аплодисменты большинства присутствующих в зале. По её мнению, такие объёмные вопросы, которые затрагивают интересы большого количества детей, должны рассматриваться и будут решаться на другом уровне. Они не входят в компетенцию маслихатов.

"Кто всё это заварил, пусть те и расхлёбывают, грубо говоря. Почему из-за некомпетентности каких-то чиновников должны страдать наши дети? Я думаю, эту практику надо прекращать, давайте на абсолютно другом уровне это всё исправлятъь — протокольным решением обратимся в министерства, а на данном этапе предлагаю поддержать и изыскать средства", — подчеркнула депутат.

"Уже конец года будет!" Чем остались недовольны родители

Ожидавшая окончания заседания на входе в акимат мама ребёнка-подростка Гульжан Ерболова говорит, что не в восторге от состоявшегося обсуждения. Отвечая на вопрос, что бы она хотела услышать и на что надеялась, когда пришла на это мероприятие, она заметила: "Хотела, чтобы тем, кто изначально был виноват, прямо здесь и сейчас сказали: вот ты, ты и ты — виновны, всё — увольняйтесь. Пусть придут те, которые решают проблемы и послание президента исполняют".

Пояснив, что она отпросилась с работы из-за своей гражданской позиции, чтобы прийти и уделить время важным для страны вопросам, женщина высказалась на тему "экономии на детях".

"Хочу, чтобы из бюджета страны, из народных денег согласно Конституции выделяли пусть хотя бы полпроцента на детей. Не надо на них экономить, потому что это наше будущее поколение. От этого зависит, какими людьми они станут, когда вырастут. Я надеюсь, что дети Нового Казахстана будут здоровой и здравомыслящей нацией, поэтому именно сейчас надо их максимально загружать и развивать", — подытожила свою позицию Ерболова.

Две беды — один ответ

Ниже приводим совместный ответ управления физической культуры и спорта города Нур-Султан и управления культуры города Нур-Султан, который они направили в адрес агентства BaigeNews.kz:

"В столице функционируют более 1200 спортивных секций и творческих кружков, по которым активировано более 75 тысяч ваучеров. На реализацию государственного спортивно-творческого заказа в 2022 году было выделено более 3,3 миллиарда тенге.

Оплата за оказанные услуги поставщиков осуществлялись своевременно согласно установленным срокам нормативно-правовых актов. Однако в связи с резким увеличением заявок родителей и поставщиков, а также отсутствием приостановления выдачи ваучеров на платформе artsport.edu.kz,, бюджетные средства государственного спортивно-творческого заказа исчерпаны в марте текущего года.

В настоящее время в связи с исчерпанием бюджетных средств выдача новых ваучеров приостановлена. Управлением физической культуры и спорта города Нур-Султан и управлением культуры города Нур-Султан поданы бюджетные заявки в управление экономики и бюджетного планирования на выделение дополнительных бюджетных средств для финансирования активированных ваучеров в количестве 67 753, на общую сумму 14 миллиардов тенге. Также подана дополнительная бюджетная заявка от управления физической культуры и спорта города Нур-Султан на финансирование ваучеров, находящихся в очереди на платформе artsport.edu.kz в количестве 28671, на сумму 2,8 миллиарда тенге.

Кредиторская задолженность за март, апрель месяцы будет выплачена после решения маслихата.

В случае полного положительного решения вопроса о дополнительном финансировании государственного спортивно-творческого заказа бюджетной комиссией, выдача новых ваучеров на платформе artsport.edu.kz возобновится в автоматическом режиме.

При этом реализация государственного спортивного-творческого заказа будет продолжена".

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Напомним, что в конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных органов. Для работы программы необходим был портал, на котором родители и дети могли бы выбирать понравившуюся секцию с учётом геолокации. Ею стала платформа ArtSport. Разработчиком, а также владельцем авторских прав выступило ТОО «SoftDeCo» (известная в Казахстане IT-компания, которая разрабатывала сайты Акорды, премьер-министра, порталы страховых компаний, театров, телеканалов «Ел Арна» и Kazakh TV). Единственным учредителем и по совместительству директором компании числится Сергей Алабугин. Работу над проектом он начал по просьбе уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин и сделал её за свой счёт.

Как пояснял ещё в апреле сам Сергей Алабугин, платформа ArtSport размещена сразу на 12 серверах, в call-центре работают шесть человек, ещё столько же программистов, а также по одному системному администратору и аналитику. Пользуются платформой почти 700 тысяч родителей, свыше 8,5 тысячи поставщиков, более 25,5 тысячи тренеров, зарегистрировано свыше 14 тысяч секций, а активированных ваучеров на зачисление в секцию — более 600 тысяч. Стоит добавить, что одному ребёнку разрешено посещать сразу две секции. Операторами на платформе выступают региональные управления спорта и культуры.

Все расходы покрывает ТОО «SoftDeCo». Согласно закону платформа бесплатная для родителей и поставщиков и не подлежит монетизации. Единственный доход может приносить техподдержка, поэтому после почти года бесплатной поддержки компанией с января 2022 года был разработан договор оплачиваемой технической поддержки, которая специализируется на поддержке платных "личных кабинетов" операторов. У платформы для них имеется и бесплатная часть и её достаточно для работы любого оператора, просто формирование отчёта и сбор информации займут дополнительное время. Платный вариант же на порядок сокращает время работы оператора, поскольку имеет инструменты автоматических расчётов бюджетов, совсем другие сводные статистики, которых нет у обычных операторов. Кроме того, они могут обратиться в кол-центр и отправить запрос разработчикам. Стоимость платной версии — 250 тысяч тенге в месяц с учётом НДС.

В марте этого года платформа была переведена в автоматический режим расчета расхода бюджета у всех операторов государственного спортивного и творческого заказов. Об этом сообщалось в телеграм-канале платформы.

"Эта мера вызвана обстоятельствами, возникшими в Алматинской области. Во избежание создания ситуации перерасхода бюджетных средств и возникновения задолженности у операторов мы исключили функцию самостоятельного управления бюджетом со стороны операторов. На текущий момент во всех регионах имеется перерасход бюджета, поэтому выдача новых ваучеров временно приостановлена платформой до выделения дополнительных бюджетов со стороны акиматов", — отмечалось в сообщении администрации портала.

Ранее о мошеннических схемах в программе финансирования детского спорта ArtSport рассказывал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

В скором времени платформа artsport.edu.kz перейдет на баланс государства. Соответствующий нормативный акт вступит в силу 23 мая 2022 года.

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