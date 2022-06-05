Акимы Нур-Султана и Алматы проголосовали на референдуме

Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Акимы Нур-Султана и Алматы Алтай Кульгинов и Ерболат Досаев проголосовали на на референдуме, передаёт BaigeNews.kz.

Алтай Кульгинов рассказал о голосовании своим подписчикам в Insragram.

"Сегодня исторический день. Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках", — написал аким.

"Сегодня очень важный день для всего нашего государства и для меня, как для ее гражданина. Сегодня наша страна определяет свое будущее. Я пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за будущее нашей страны, за мир и процветание государства, за благополучие Алматы и жителей нашего города", – поделился Ерболат Досаев.

Ерболат Досаев и его супруга одними из первых пришли в семь утра на избирательный участок №358, расположенный в школе-лицее №28 имени Маншук Маметовой.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, ранее в ЦИК РК сообщили, что к голосованию на референдуме приступили все избирательные участки в Казахстане.