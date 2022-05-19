Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • 165 мёртвых тюленей нашли на Каспии в апреле-мае — Минэкологии
165 мёртвых тюленей нашли на Каспии в апреле-мае — Минэкологии | BaigeNews.kz 19 мая, 15:41
1799
Фото: lada.kz

165 мёртвых тюленей нашли на Каспии в апреле-мае — Минэкологии

Очередной факт гибели тюленей на Каспии прокомментировали в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz.

18 мая двух мёртвых тюленей обнаружили жители на побережье Форт-Шевченко. В этот день специалисты Управления рыбной инспекции по Мангистауской области обнаружили тушки четырёх мёртвых тюленей.

Тушки морских животных и осетровых рыб находились в состоянии сильного разложения, поэтому взять пробы для исследований было невозможно, сообщили в Комитете рыбного хозяйства. Однако, предполагается, что тюлени погибли зимой. Рядом с местом обнаружения тюленей и рыб взяты образцы воды и воздуха.
"Напомним, в апреле-мае этого года на побережье Каспия найдено 165 мёртвых тюленей. По информации научных специалистов, результаты исследований и возможные причины гибели будут опубликованы в течение месяца", — рассказали в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Ранее сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области обнаружили 64 мёртвых тюленя и пять рыб осетровых пород. Туши мёртвых тюленей нашли в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса.

И в этом случае специалисты не смогли взять пробы тканей погибших на Каспии тюленей для проведения исследований.
#тюлень #экология #министерство экологии #Каспий #Мангистау
19 мая, 15:41
1799
Журналист

Рекомендуем