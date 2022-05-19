165 мёртвых тюленей нашли на Каспии в апреле-мае — Минэкологии

Очередной факт гибели тюленей на Каспии прокомментировали в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz
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18 мая двух мёртвых тюленей обнаружили
жители на побережье Форт-Шевченко. В этот день специалисты Управления рыбной инспекции по Мангистауской области обнаружили тушки четырёх мёртвых тюленей.
Тушки морских животных и осетровых рыб находились в состоянии сильного разложения, поэтому взять пробы для исследований было невозможно, сообщили в Комитете рыбного хозяйства. Однако, предполагается, что тюлени погибли зимой. Рядом с местом обнаружения тюленей и рыб взяты образцы воды и воздуха.
"Напомним, в апреле-мае этого года на побережье Каспия найдено 165 мёртвых тюленей. По информации научных специалистов, результаты исследований и возможные причины гибели будут опубликованы в течение месяца", — рассказали в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Ранее сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области обнаружили
64 мёртвых тюленя и пять рыб осетровых пород. Туши мёртвых тюленей нашли в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса.
И в этом случае специалисты не смогли
взять пробы тканей погибших на Каспии тюленей для проведения исследований.