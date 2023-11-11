Нетаньяху ответил на критику Макрона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество осуждать радикальную организацию ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа лежит исключительно на палестинской радикальной организации ХАМАС, а не на Израиле, мировым лидерам следует осуждать именно палестинских радикалов. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ответ на критические высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу военной операции израильской армии в палестинском анклаве.

В своём заявлении Нетаньяху объединил название "ХАМАС" с наименованием "Исламское государство", в очередной раз проведя параллель между действиями палестинских радикалов и преступлениями боевиков ИГ.

"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению [в секторе Газа] лежит на ХАМАС — ИГ, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", — говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.

Он подчеркнул, что "Израиль делает все, чтобы не причинить вред гражданскому населению, и призывает его покинуть зону боевых действий, в то время как ХАМАС — ИГ делает все, чтобы не дать ему покинуть небезопасные районы, и использует его в качестве живого щита". "ХАМАС - ИГ жестоко удерживает наших похищенных, женщин, детей и стариков, совершая преступление против человечности. ХАМАС — ИГ использует школы, мечети и больницы в качестве штабов для террористов", — уверен израильский премьер.

По его версии, "эти преступления, которые ХАМАС — ИГ совершает сегодня в секторе Газа, завтра будут совершены в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира". "Мировые лидеры должны осудить ХАМАС - ИГ, а не Израиль", — заключил Нетаньяху.

Ранее Макрон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, в результате чего гибнут мирные жители, нелегитимны и не имеют оправдания. При этом он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. Вместе с тем французский президент заметил, что для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение.