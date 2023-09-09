Непобеждённый казахстанский боксёр похвастался тренировкой с "Канело"
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Известный казахстанский боксёр-профессионал Абильхан Аманкул в своем инстаграме показал фотографию с абсолютным чемпионом мира во второй средней весовой категории Саулем "Канело" Альваресом и выступил с заявлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Верь в свои мечты и работай над ними. В этом суть спорта", — написал Аманкул, опубликовав фотографию с именитым мексиканским боксёром.
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26-летний казахстанец провел на профессиональном ринге четыре боя и во всех из них одержал победу нокаутом.
Отметим, что в последнем своем выступлении Аманкул встретился на ринге с мексиканцем Фабианом Риосом Фраусто.
Ранее сообщалось, что Боксёры Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Абильхан Аманкул проводят тренировочный лагерь в США. Тренировки спортсменов проходят в одном зале с абсолютным чемпионом мира во второй средней категории из Мексики Саулем "Канело" Альваресом.
Сам же "Канело" в настоящее время готовится к поединку с абсолютным чемпионом в первой средней категории американцем Джермеллом Чарло, который запланирован на 30 сентября.
Ранее мексиканец рассказал журналистам, когда планирует завершить карьеру.
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